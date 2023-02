GF Vip, Oriana e Daniele beccati sotto le coperte: Martina basita

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono sempre più affiatati. Basta accendere la diretta del “Grande Fratello Vip” per ritrovarli sempre appiccicati. L’ingresso nella Casa dell’ex fidanzata di lui, Martina Nasoni, avrebbe dovuto portare scompiglio tra gli “Oriele”. Paradossalmente, invece, è proprio dalla sua entrata che la complicità tra i due è cresciuta notevolmente. E, a spezzarsi, è stato il rapporto tra Martina e Daniele, che oramai non si rivolgono più la parola. Insomma, la venezuelana e l’imprenditore sembrano essere diventati una coppia a tutti gli effetti. A tal proposito, Antonella Fiordelisi ha spifferato un dettaglio privato sulla coppia nascente. La vippona, infatti, ha raccontato a Martina Nasoni di essere stata testimone di un probabile rapporto intimo tra Oriana e Daniele.

Chiacchierando con la Nasoni, l’ex schermitrice si è lasciata andare a confessioni particolarmente hot ed ha anche mimato i suoni di quello che ha sentito quella notte. A quanto pare, nella giornata di San Valentino, i due avrebbero avuto dei rapporti sessuali sotto le coperte. Le esatte parole della gieffina non sono state distinte dai microfoni del reality. Ma, secondo gli utenti di Twitter, Antonella si riferiva nella fattispecie ad un rapporto orale. La fidanzata di Edoardo Donnamaria dormiva nel letto affianco e, accortasi della scena, si è irritata ed è scappata via. “Io me ne sono andata. Ho detto vabbè, già era un San Valentino di m*rda, già sto nervosa per ca**i miei”, ha detto. D’altro canto, la vincitrice del “GF16” è rimasta senza parole dopo la rivelazione ed è scoppiata in una risata piena d’imbarazzo. Dopodiché, ha dichiarato di non essere più interessata alle vicende del suo ex fidanzato e di aver capito di essersi completamente sbagliata su di lui.

Le due amiche si sono mostrate alquanto sconvolte dalla situazione, ma c’è chi non capisco il motivo di tanto sdegno. La Fiordelisi e il fidanzato sono i primi ad aver ammesso più volte di aver avuto rapporti intimi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Per questo, Antonella sarebbe l’ultima persona che può permettersi di giudicare Oriana e Daniele. Sarà forse un modo per attirare l’attenzione ed ottenere un altro blocco nella puntata di giovedì 16 febbraio del GF Vip? Chissà…