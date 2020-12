Continua lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. A far sbottare l’influencer stavolta è quanto successo con Giulia Salemi nelle ultime due puntate del Grande Fratello Vip. Facendo un passo indietro, la showgirl calabrese ce l’ha con Giulia perché avrebbe avuto dei comportamenti affettuosi nei confronti dell’ex marito Briatore e, a quanto pare, per essersi fatta pagare da lui una vacanza in Sardegna.

Secondo la Gregoraci la Salemi avrebbe sfruttato all’epoca la gentilezza dell’imprenditore. Di contro Giulia, nel corso delle puntate in prima serata, ha ribadito di essersi comportata con l’imprenditore sempre in maniera rispettosa ed educata. In più, a detta della Salemi, la Gregoraci non sarebbe mai stata troppo cordiale nei suoi confronti.

La Casa si è così divisa. Da una parte il team composto da Dayane Mello, Rosalinda Cannavò/Adua Del Vesco, Selvaggia Roma e Giulia Salemi mentre dall’altra Elisabetta e chi per lei prende le sue difese. Sembra quindi che la conduttrice non stia passando un periodo troppo felice all’interno del Grande Fratello Vip.

Dopo aver fronteggiato pure una crisi con Pierpaolo Pretelli per l’interesse dell’ex Velino nei confronti della Salemi, la Gregoraci dovrà ponderare se abbandonare il programma per il bene del figlio Nathan Falco.

A peggiorare le cose ci sarebbe il clima di tensione che si respira tra la maggior parte delle donne all’interno della Casa e mentre Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno cercato di capire le ragioni che hanno spinto Elisabetta allo scontro con Giulia in puntata, quest’ultima proprio oggi si è sfogata in piscina con le sue amiche. L’argomento è stato chiaro: Elisabetta avrebbe fatto passare la Salemi per una poco di buono “accattona”, fregandosene dell’esterno.

Le ragazze, infatti, hanno sottolineato come la conduttrice calabrese ad oggi, grazie alla sua posizione, non avrebbe nulla da perdere. È stata la stessa Dayane a ribadire il concetto:

“Ti ha fatto passare per quello che non sei. Io ti conosco da 5 anni e so che non sei così. Lei non ha niente da perdere. Fuori ha tutte le certezze. E vieni qua a rovinare una ragazza? Stai al tuo posto. Ci vede diverse da lei”

Di seguito Selvaggia si è lasciata andare ad un altro dei suoi sfoghi proprio in camera da letto alla presenza della Salemi:

“Lei non gliene frega un ca**o di te, non si immedesima. Lei sta sempre a dire ‘Fuori può passare un messaggio sbagliato’. Ah, però tu che dici che ‘sta ragazzina ci provava con l’ex tuo non te ce metti nei panni degli altri? Ma vaff*****o dai! Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i cog****i”

Elisabetta Gregoraci, lo scontro con Adua Del Vesco

Allo stesso modo, qualche ora prima anche Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ha attaccato Elisabetta per il suo comportamento durante la scorsa puntata. L’attrice ha affermato di essere totalmente dalla parte di Giulia Salemi e di non concordare con la versione della Gregoraci:

“Lei non c’è rimasta bene. È passata per una ragazza poco di buono. Ti devo dire quello che penso. Magari la tua intenzione era diversa, ma hai fatto passare dei brutti messaggi su una ragazza di 27 anni. Se ne discute privatamente. E poi a quanto ne so Flavio allora era il tuo ex marito, non stava con te”

Elisabetta Gregoraci ha replicato che messaggi come quelli mandati da Giulia avrebbero fatto innervosire anche lei. In più, ha bacchettato la Del Vesco per essersi espressa a suo sfavore, cosa che lei sul caso Ares non ha mai fatto.

“Non sai le cose come sono andate. Se certi messaggi fossero arrivati a Giuliano [fidanzato di Adua n.d.r.] ti avrebbe dato fastidio. Parlava sempre lei di soldi, non io. Stai giudicando senza sapere, io non ho mai parlato delle tue cose. O mi faccio i ca**i miei o cerco di saperne di più”

Durante il “colloquio” in piscina il fatto è stato ripreso ancora dalle quattro ragazze. Adua è parsa scettica per la risposta di Elisabetta nei suoi confronti. Giulia Salemi, invece, ha affermato di aver apprezzato il comportamento di ognuna, in particolare di Rosalinda, che ha preso a piè pari le sue difese pur non avendone bisogno.