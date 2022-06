GF Vip, opzionata una big: ha vinto 2 volte Sanremo, cast in fermento

Alfonso Signorini, in tempi non sospetti, ha affermato che, in vista del Grande Fratello Vip 7 (in partenza il prossimo settembre), ha intenzione di confezionare un cast stellare. Dalle indiscrezioni fino ad ora trapelate (seppur non c’è ancora nulla di ufficiale) pare che il giornalista abbia tutta la voglia di rispettare le attese. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, con un articolo firmato da Alberto Dandolo, esperto di retroscena televisivi, ha fatto spuntare il nome di una big della musica italiana che sarebbe corteggiatissima dalla produzione del reality show più spiato d’Italia. Di chi si tratta? Di un’artista che ha scritto un pezzo di storia della musica italiana.

Oggi riferisce che il GF Vip ha opzionato Gigliola Cinquetti. Veronese, classe 1947, ha vinto per due volte il Festival di Sanremo: nel 1964, con Non ho l’età (con il medesimo brano si aggiudicò anche l’Eurovision Song Contest), e nel 1966 con Dio, come ti amo. Il settimanale diretto da Carlo Verdelli ha aggiunto che la proposta è al vaglio della diretta interessata che non ha ancora sciolto le riserve su una sua partecipazione o meno al programma.

GF e la caccia ai “vip”: anche Antonino Spinalbese sul taccuino di Signorini

La caccia al vip “giusto” continua. Di recente è anche trapelata l’indiscrezione che voleva Antonino Spinlabese, ex di Belen Rodriguez, tra i papabili prossimi inquilini del loft di Cinecittà. Lo stesso spezzino ha confermato di essere stato contattato dal programma. Quindi? Entrerà nella Casa più spiata d’Italia a settembre? Per il momento il giovane ha preferito non fornire indicazioni certe, dichiarando di essere concentrato anima e corpo sui progetti che ha imbastito. Ma mai dire mai: non è detto che alla fine il corteggiamento del reality non possa farlo capitolare.

Altro nome caldo orbitante attorno al GF Vip è quello dell’influencer Asia Gianese. A questo vanno aggiunti le classiche autocandidature. La più curiosa è stata quella presentata da Pamela Prati: la showgirl sta cercando di risollevarsi dopo lo scandalo del matrimonio fantasma con l’impalpabile Mark Caltagirone. Ora la palla passa a Signorini: darà un’altra chance all’ex star de Il Bagaglino?