GF Vip: Oppini, attaccato pesantemente, replica a tono. La querelle

Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore ha perso le staffe su Instagram, dopo essere stato pesantemente accusato. Il figlio di Alba Parietti ha risposto a tono a chi ha affermato che sia stato raccomandato nel corso della sua esperienza nel reality Mediaset.

Non solo: è stato anche insinuato che la sua presunta raccomandazione gli abbia permesso di non essere squalificato quando ha pronunciato delle frasi per nulla felici nei confronti della modella brasiliana Dayane Mello. Si rammenta che con la donna ha avuto parecchie frizioni nel programma (Francesco chiese scusa per quanto espresso, facendo mea culpa).

Francesco Oppini risponde alle critiche

Alla luce dei biasimi ricevuti, Oppini ha replicato per le rime, ricordando nuovamente che le frasi che indirizzò a Dayane furono si infelici ma male espresse. E quindi in parte strumentalizzate. Il telecronista sportivo ha puntualizzato che è esagerato e strumentale parlare di esternazioni sessiste. Non solo: all’utente che lo ha attaccato ha ricordato che simili accuse possono essere perseguite dalla legge, anche penalmente. “Riflettici”, ha concluso l’ex gieffino.

GF Vip 5, tensioni e sconforto nel reality: il prolungamento provoca reazioni forti

Durante la diretta in prime time su Canale 5 del 18 gennaio 2021, Alfonso Signorini ha informato i concorrenti che il programma sarà ulteriormente prolungato, oltre l’8 febbraio, data stabilita in precedenza per la finale. La notizia ha provocato reazioni forti. Soprattutto in coloro che hanno iniziato l’esperienza a settembre e che quindi sono ‘reclusi’ da ormai più di quattro mesi.

Particolarmente colpito Tommaso Zorzi, che ha avuto un crollo emotivo. Ha accusato il colpo anche Stefania Orlando che nella scorsa notte ha avuto una crisi di nervi ed è arrivata a un passo dal lasciare il gioco.

GF Vip: Stefania Orlando minaccia di lasciare il gioco

La conduttrice romana, finita la diretta di ieri, dopo aver saputo del prolungamento e delle dichiarazioni rilasciate a Live – Non è la d’Urso dal suo ex marito Andrea Roncato, ha minacciato di andarsene. Ad ampie falcate ha raggiunto la porta rossa che se oltrepassata decreta automaticamente la squalifica. Solo l’intervento in extremis dell’amico Zorzi ha tenuto la Orlando nella Casa.