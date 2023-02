GF Vip, Onestini sfotte Nikita su quel problema di salute: fan furiosi

Non c’è pace al Grande Fratello Vip tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Tra i due c’è stato l’ennesimo scontro che ha fatto molto arrabbiare i fan della modella triestina, tra le grandi protagoniste di questa settima edizione del reality show guidato da Alfonso Signorini.

GF Vip, nuovo scontro tra Luca Onestini e Nikita

Tutto è partito durante la festa di sabato scorso quando, ad un certo punto, Nikita Pelizon si è messa in un angolo a scrivere. È stata notata da Luca Onestini, che ha iniziato a schernirla davanti a tutti al Grande Fratello Vip:

“Ragazzi, sta scrivendo appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomando, scrivili bene perché mi stai facendo fare brutte figure”

Più volte durante le dirette del reality show i due hanno litigato per via dell’interesse, non ricambiato, di Nikita Pelizon nei riguardi di Luca Onestini, rientrato al GF Vip dopo l’esperienza nel 2017, durante la seconda edizione del programma vinta da Daniele Bossari.

La gieffina ha fatto notare che l’ex tronista di Uomini e Donne sa bene perché Nikita Pelizon scrive così di frequente: la ragazza soffre infatti di poca memoria. E dopo l’ennesimo attacco di Luca Onestini tra i fan dell’ex tentatrice di Temptation Island ha iniziato a girare sui social un video in cui i due parlano proprio di questo problema di salute.

GF Vip, perché Nikita Pelizon prende sempre appunti

Nikita l’aveva confidato a Luca quando Onestini era entrato da poco nel bunker di Cinecittà e aveva subito instaurato un legame con la Pelizon. Dura la confessione della modella:

“Sai che io non mi ricordo quasi più niente? Infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no. Non sto scherzando. Non mi ricordo ancora il nome della prima nipote da parte di mio fratello”

Il riferimento di Nikita Pelizon è all’Alzheimer, sindrome che comporta la perdita di memoria. Esiste una forma di Alzheimer giovanile (detta anche Alzheimer a esordio precoce): è poco diffusa e riguarda persone di età compresa tra i 30 e i 60 anni e costituisce il 5-10% di tutti i casi di Alzheimer.

I fan di Nikita Pelizon si sono indignati per il comportamento di Luca Onestini che, pur sapendo del problema di salute della ragazza, ha preferito prenderla in giro davanti a tutti per vendetta. Alfonso Signorini affronterà il caso nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?