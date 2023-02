Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno avuto modo di confrontarsi nelle scorse ore all’interno della casa del GF Vip riguardo alla lettera che la modella cerca aveva scritto all’ex fidanzato. Qualche giorno fa, i due si erano ritrovati nella casa per la prima volta dopo che la produzione aveva invitato la Mrazova per un confronto con Onestini: l’influencer aveva in quell’occasione scritto una missiva al modello, con il quale non sta più insieme da tempo ma al quale è ancora molto legata.

Da qualche giorno, Ivana Mrazova ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella casa (insieme agli altri “ex eccellenti” Matteo Diamante e Martina Nasoni) e ha così avuto la possibilità di riavvicinarsi ulteriormente a Onestini, con il quale nelle scorse ore ha rievocato ricordi indimenticabili.

I due si sono presi un momento tutto per loro in giardino, per discutere del loro rapporto e per cercare in qualche modo di chiarirsi su alcuni punti particolarmente delicati. C’è una caratteristica di Onestini, in particolare, che ancora dà molto fastidio ad Oriana Mrazova: la modella è molto infastidita dal fatto che il suo ex abbia radicalmente cambiato il suo modo di relazionarsi con gli altri.

Secondo Ivana Mrazova, infatti, Luca Onestini sarebbe ormai diventato assolutamente inavvicinabile, ma soprattutto totalmente chiuso al confronto e fin troppo fermo nelle sue posizioni. Dopo aver ascoltato attentamente le opinioni della sua ex storica, Onestini ha così replicato:

“Da quando ho letto la tua lettera ho pensato ‘spero veramente che entri’. In realtà ho pensato di più, ma non per quello che mi avevi detto. Ho pensato a te. Mi dicevo ‘perché non entra?’ poi ho guardato la lettera, ho visto che era scritta a mano, non era una stampa. L’ho odorata per vedere se aveva il tuo profumo e non c’era.”

A quanto pare, le dolci parole di Oriana Mrazova hanno avuto un effetto su Onestini, che agli occhi dell’ex fidanzata pare essere cambiato da così a così. A proposito, Ivana Mrazova ha aggiunto:

“Sì, da quando ti ho scritto la lettera ti ho visto un po’ diverso. Più calmo, non so. Volevo spruzzarlo il mio profumo. Poi ho detto ‘no, dai’. Mi fa piacere che ha funzionato.”

L’ex tronista, a questo punto, ha ammesso candidamente che spera che la Mrazova rimanga nella casa e che, a questo punto, lui e lei potranno passare altro tempo insieme. Onestini ha anche aggiunto che ha notato negli occhi di Ivana “quella luce che non vedeva da un po”, invitandola infine a smetterla di piangere sul latte versato.

Dei gesti e delle attenzioni reciproche fin troppo tenere quello fra i due, che chi lo sa potrebbero portare nei prossimi giorni ad un ritorno di fiamma? Non è da escludere, anche in considerazione del fatto che nessuno dei due sembra aver completamente superato la fine della storia. Ai posteri l’ardua sentenza.