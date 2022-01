GF Vip: omofobia, bufera su Nathaly. Barù allo scoperto: “Chi mi piace”

Altra brutta pagina di Grande Fratello Vip, l’ennesima: in piena notte Nathaly Caldonazzo ha pronunciato nitidamente una frase dal sapore omofobo. Lo scivolone si è verificato mentre si stava coricando a letto con Manila Nazzaro la quale, ricordando che il 19 gennaio, compie gli anni il suo ex marito Francesco Cozza, le ha fatto gli auguri. Peccato che la showgirl 52 enne romana abbia preso la palla al balzo per fare una battuta su un non meglio precisato suo ex compagno, dandogli del “fr..o”.

“Scusate, oggi che giorno è? Mercoldì 19… Allora è il compleanno del mio ex marito… auguri!”. Così l’ex Miss Italia in riferimento a Francesco Cozza. Nella stanza ci sono state delle risate ironiche. Poi la Caldonazzo ha sibilato: “Ma vattene a fanc..o… l’altro ieri era quello del mio ex fro…o“.

Se il metro di giudizio utilizzato da Alfonso Signorini non cambia rispetto a quel che si è visto nell’edizione in corso del GF Vip, lo scivolone non avrà alcuna ripercussione sul percorso di Nathaly nella Casa più spiata d’Italia. Alla peggio se la caverà con un rimprovero. Certo resta il fatto che l’espressione utilizzata è assolutamente da dimenticare.

Grande Fratello Vip, nervi tesi tra Valeria Marini e Soleil Sorge

Nelle scorse ore si è verificato un acceso scontro tra Valeria Marini e, tanto per cambiare, Soleil Sorge. La showgirl sarda ha accusato l’italo americana di averla buttata fuori dal confessionale, strattonandola. Le frizioni avrebbero avuto inizio nel momento in cui Katia Ricciarelli, che stava parlando nella stanzina delle confidenze, ha chiamato Soleil e Manila vicino a sé. Anche Valeria avrebbe provato a infilarsi in confessionale, ma l’ex volto di UeD l’avrebbe messa alla porta.

Una vicenda che ha lasciato strascichi, con Valeria che ha accusato in un secondo momento la giovane, davanti agli altri inquilini della Casa. Soleil ha replicato in modo duro, fornendo una versione differente rispetto a quella raccontata dalla Marini. “Allora, chiariamo subito questa cosa perché a me nessuno parla in questo modo! Nessuno ti ha buttata fuori dal confessionale”, ha sottolineato l’italo americana. “Mi hai spinto e chiuso la porta!”, la replica secca di Valeria che ha provocato una contro risposta fiume di Soleil:

“Ti ho spinto e chiuso la porta? Ti devi riprendere. I capelli che hai in testa in questo momento chi te li ha fatti? E la gentilezza che ti ho dato? Non me ne sono resa conto? Sì che me ne sono resa conto perché era un momento dedicato a Katia. Sei stata molto scortese a volerti intromettere quando non eri stata chiamata da Katia. Pure io non mi stavo intromettendo… Era il suo confessionale. Io secondo te non le voglio bene davvero? Ma cosa dici? Anche meno. Parli di rispetto a Katia? Questo allora lo riporti domani, non ora per fare il “drama” del momento”.

Tutto materiale utile per Alfonso Signorini che affronterà probabilmente la questione durante la prossima diretta in prime time.

GF Vip, Barù svela quale donna lo stuzzica

Sempre restando in tema GF Vip e retroscena curiosi della Casa più spiata d’Italia, è emerso chi stuzzica gli ‘appetiti’ di Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca, a colloquio con Giucas Casella, ha confidato di essere attratto da Soleil. “Chi mi stuzzica di più? Un pensierino a riguardo dell’eros, ma anche per altri motivi… io andrei su Sole“, ha sussurrato l’inquilino più eccentrico del GF Vip.