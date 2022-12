GF Vip, nuovo vippone in arrivo: Giulia Salemi trema, chi è

Giungono questo pomeriggio direttamente dal profilo Instagram di Alessandro Rosica alias Investigatore Social delle succose anticipazioni su quello (anzi quella) che dovrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

L’esperto gossipparo ha fatto sapere che sarebbe attualmente chiusa in quarantena Fariba Tehrani, che il grande pubblico conosce soprattutto per essere la madre di Giulia Salemi, con la quale aveva accettato di partecipare a Pechino Express 4 su Rai Due (edizione che tra l’altro aveva pure vinto).

Ovviamente, almeno per il momento, si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze, ma Alessandro Rosica si è sempre dimostrato piuttosto affidabile con i suoi lanci “bomba”. A quanto pare, Fariba dovrebbe fare il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia nella prossima puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 dicembre.

Grande Fratello Vip, non solo Fariba: quali sono le prossime new entry

Che al GF Vip sarebbero entrati molti altri concorrenti era già dato per scontato, quindi non c’è nulla da stupirsi a riguardo. Dopo l’entrata in massa di 6 vipponi (la stessa che ha causato, a sorpresa, un focolaio di Covid nella casa) ecco dunque arrivare altre tre concorrenti pronte a sconvolgere gli equilibri nella casa.

Da ormai diversi giorni si parla di due personaggi in particolare che dovrebbero fare il loro ingresso a breve, ovvero, Milena Miconi e Manuela Villa. La prima, il cui nome è stato anticipato dal magazine Oggi, è un’attrice con una lunga carriera alle spalle, fra televisione e cinema: nel suo curriculum vanta tra le altre cose il film Fuochi d’artificio con Pieraccioni e un’esperienza al Bagaglino. La seconda invece è una nota cantante, classe 1966, secondogenita del compianto Claudio Villa: Manuela Villa non è certo nuova ai reality, visto e considerato che nel 2007 partecipò (vincendola) all’Isola dei Famosi.

Fariba al GF Vip: Giulia Salemi trema

Cosa succederà a Giulia Salemi ora che la sua adorata mamma entrerà nella casa del GF Vip? L’influencer compagna di Pierpaolo Pretelli, in quanto commentatrice social, dovrebbe in linea teorica leggere anche i commenti più acidi e violenti dedicati alla madre. Un altro grattacapo è rappresentato dal fatto che Fariba potrebbe far saltare i nervi a qualche coinquilino, scatenando così duri attacchi nei suoi confronti: se dovesse accadere, Giulia Salemi riuscirà in qualche modo a mantenere la sua imparzialità o si sentirà in dovere di prendere, anche strenuamente, le sue difese?