GF Vip, nuovo sfondone per Jo Squillo: il giudizio sui celiaci indigna il Web

La frase di Jo Squillo sui celiaci al GF Vip ha sollevato un nuovo polverone. La concorrente di Alfonso Signorini non riesce proprio a non fare sfondoni, a quanto pare, perché questa sui celiaci è solo l’ennesima gaffe nella Casa. Tutto è successo dopo uno scontro con Jessica Selassié, che è celiaca e proprio per questo ha chiesto a tutti una particolare attenzione in cucina. Prima che stabilissero dei turni, in realtà, Jessica provvedeva da sé al suo pranzo, ma adesso che ci sono appunto i turni tutti si sono impegnati a rispettare i bisogni degli altri. Ieri però Jo ha cucinato dimenticando di preparare in una pentola a parte la porzione di Jessica. La principessa quindi ha pranzato più tardi degli altri, correndo ai fornelli quando si è accorta che per lei non avevano cucinato.

Jessica si è molto arrabbiata soprattutto perché la stessa Jo chiede delle particolari attenzioni perché è vegana – a modo suo, a volte, ma pare lo sia -. Dopo lo scontro con la Selassie, Jo Squillo ha detto: “I celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri”. Un giudizio che non ha delle basi scientifiche né di alcun altro tipo. Da quando la celiachia influisce anche sul carattere delle persone, tanto da evidenziarne dei tratti distintivi? La risposta è una e unica: da mai. Ogni persona che soffre di celiachia è fatta a modo suo e se ha un carattere particolare non è perché è celiaco, insomma.

Questa sua frase ha scatenato la furia sui social, soprattutto perché è l’ennesimo sfondone di Jo Squillo. Già nelle prime settimane di Grande Fratello Vip 6 aveva diffuso altre fake news nella Casa, per esempio sul latte che farebbe diventare ciechi. Su Twitter i fedeli della diretta 24 ore su 24 hanno ricordato tutte le altre cose che ha detto in questi giorni nella Casa.

Oltre alla frase sui celiaci e a quella sul latte, infatti, avrebbe anche detto che per scoprire un’allergia basterebbe mettere il cibo sospetto sotto la lingua e toccare il braccio. Poi sempre a proposito del latte ha parlato di tumore al seno, insomma sarebbe il caso, per molti spettatori e non solo, intervenire e mettere un freno a questi sfondoni. Anche perché da Casa qualcuno potrebbe iniziare a credere alle parole di Jo Squillo al GF Vip.

Jo dice che i celiaci hanno un carattere difficile e che fanno vivere male anche gli altri….altre sciocchezze dopo quella del latte e quell'altra di mettere il cibo sotto la lingua e toccare il braccio X vedere se si è allergici?!? #gfvip — ????i love gossip???? (@i_love_gossip__) November 3, 2021

Jo: i celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri

#gfvip — Pennad'ocamaestro (@elisa9_ribes) November 2, 2021