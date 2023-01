GF Vip, nuovo caso bestemmia? Chi è finito sotto accusa (VIDEO)

Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip 7? Da ieri sera sui social non si parla d’altro, anche perché il concorrente che avrebbe bestemmiato non è molto amato su Twitter e per questo tanti sperano di vederlo fuori. Si tratta inoltre di una concorrente che è al televoto per l’eliminazione questa settimana e in effetti ha grandi possibilità di uscire lunedì sera. Chi proprio non la sopporta però preferirebbe vederla fuori per certo senza aspettare il verdetto e per questo stanno diffondendo il video della presunta bestemmia di Nicole Murgia. Sì, è lei a essere finita sotto accusa.

Il fattaccio si è consumato in cortiletto nella tarda serata di ieri. A giudicare dal video della presunta bestemmia della Murgia la situazione non è così a rischio squalifica, come invece è subito apparsa nel caso di Riccardo Fogli. Stavolta la bestemmia pare non ci sia stata, in realtà Nicole sembra dire, e in modo anche chiaro, “Oddio” e non altro. Sui social al momento c’è chi dice di essere sicuro, anzi sicurissimo che la concorrente abbia bestemmiato. Altri però dicono di sentire nel video l’espressione “Oddio” e c’è persino chi pensa che alcuni video che stanno circolando siano stati modificati per rendere la bestemmia più veritiera. Sarebbe comunque una mossa inutile, perché gli autori non verificano ascoltando i video presi dai social ma il materiale registrato dalle loro telecamere.

Nicole Murgia ha bestemmiato o no al GF Vip 7? Sebbene pare chiaro che non ci sia stata alcuna bestemmia è sempre meglio attendere le verifiche degli autori. La domanda troverà risposta certa soltanto nelle prossime ore. Nel caso in cui dovesse arrivare un comunicato da parte della produzione, come era successo per Fogli, allora ci sarà anche la squalifica immediata per la Murgia e il televoto verrà annullato. In caso contrario, invece, i suoi detrattori potranno solo sperare di vederla eliminata dal verdetto di lunedì sera.

Il video della presunta bestemmia al GF Vip 7 ha fatto il giro dei social, è vero, ma al contrario della volta precedente in cui nessuno aveva manifestato dubbi stavolta tanti dicono di non aver sentito bestemmie. Nicole Murgia in cortiletto ha pronunciato questa frase, in realtà: “Oddio giocà ca attacco de panico”. Come già specificato, solo eventuali mosse da parte del GF Vip confermeranno la bestemmia. Se non dovesse arrivare alcuna comunicazione, allora sarebbe la conferma contraria: Nicole Murgia non ha bestemmiato.