GF Vip, nuovi ingressi: entrano un ex di Nikita e una delle Selassié

In base alle ultime indiscrezioni riportate nelle stesse ore sia da Alessandro Rosica aka Investigatore Social sia da Gabriele Parpiglia nella cornice di Casa Pipol ci sarebbero almeno altre due persone pronte a fare ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip nei prossimi giorni. Stando alle anticipazioni di questi insiders, ad ogni modo, non si tratterebbe di concorrenti veri e propri che potrebbero quindi ambire alla vittoria e al montepremi finale, quanto piuttosto dei semplici ospiti destinati a rimanere con gli altri vipponi per scompigliare un po’ le carte in tavola.

Il primo nome emerso fatto da Alessandro Rosica fa riferimento ad una delle sorelle Selassié: sarebbe pronta a fare il suo ritorno in casa Clarissa (e non la vincitrice della scorsa edizione del reality Jessica come “erroneamente” riportato da Parpiglia a Casa Pipol). L’unica certezza, insomma, è che la piccolina di casa Lulù non farà il suo ritorno in casa.

Per il resto, il secondo nome che è stato fatto è quello di Matteo Diamante, influencer da oltre 357 follower su Instagram che alle spalle ha trasmissioni come L’Isola dei Famosi 2021 ma anche Uomini e Donne 2017/2018, dove è stato corteggiatore della tronista Sabrina Ghio. Il bel Diamante, tra l’altro, può vantare nel suo curriculum anche La Pupa e il Secchione (dove ha avuto il ruolo di “pupo”) e Ex on the beach 3, per cui è stato inviato.

A rendere particolarmente gustoso questo gossip sulla possibile new entry del GF Vip è il fatto che Diamante, in passato, è stato impegnato sentimentalmente con la vippona Nikita Pelizon, che nelle ultime settimane ha flirtato (beccandosi un palo) con Luca Onestini.

Chiara Rabbi: confronto imminente con Davide Donadei e Arianna Gianfelici?

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci e le teorie secondo cui Chiara Rabbi potrebbe a sua volta entrare nella casa del GF Vip. Non è dato sapere, in questo caso, se come ospite o come invitata in trasmissione in diretta per un confronto con l’ex Davide Donadei. Arianna Gianfelici a Casa Pipol ha lasciato intendere che l’ex Uomini e Donne in qualche modo sia alla ricerca di un confronto con lei, probabilmente per un po’ di visibilità in più in televisione. Prima di lasciare Casa Pipol, inoltre, Gabriele Parpiglia ha lasciato intendere che non è da escludere che Chiara Rabbi faccia il suo ingresso in casa (“Non è detto che Chiara non possa essere una fra questi ingressi” ha anticipato il giornalista). Se così fosse sarà interessante capire come la prenderà il suo storico ex Donadei, che com’è noto l’ha tradita in più di un’occasione.