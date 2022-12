GF Vip, nuova sconosciuta nel cast: “scoop” su Dayane Mello, chi è

Arrivano in anteprima sulle pagine social di Alessandro Rosica in arte Investigatore Social nuovi interessanti aggiornamenti rispetto al cast del Grande Fratello Vip 7. Sembra infatti che molto presto all’interno della casa sia pronta ad entrare una nuova vippona, anche se la sua fama (così come successo per altri concorrenti) è decisamente dubbia.

Se tutto andrà come da anticipazioni molto presto farà il suo ingresso all’interno della casa tale Dana Saber, che però su Instagram si fa chiamare Dana Meskin. Si tratta a quanto pare di una modella italo-marocchina diventata celebre (se così si può dire) per essersi resa protagonista la scorsa estate di un siparietto decisamente imbarazzante in compagnia di Dayane Mello. Ecco l’indiscrezione di Rosica su Instagram:

“Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata “con tanto di lingua” con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip.”

Non è dato sapere almeno per il momento quando Dana Meskin/Saber (che oltre ad essere amica di Mello è anche vicina a Soleil) farà il suo ingresso all’interno della casa. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire quali sono effettivamente i piani di Alfonso Signorini e della produzione.

Il ridicolo bacio di Dayane Mello e Dana Meskin

Lo scorso luglio la nuova papabile vippona, Soleil Sorge e Dayane Mello erano state “casualmente” pizzicate dai paparazzi di Whoopsee mentre, durante una sessione di shopping milanese, si scambiavano piccanti effusioni saffiche. Le scene, ai tempi, erano state aspramente criticate dagli utenti del web, che nei commenti si erano scatenati con insulti e frecciatine nei confronti delle tre ragazze.

GF Vip: salta la presenza di Fariba. E Manuela Villa?

Che nel cast del reality show di Canale 5 ci sarebbero stati altri ingressi era dato per scontato fin dall’inizio. Tuttavia, dopo l’entrata in massa dei 6 vipponi a inizio novembre, erano in molti a pensare (stando alle anticipazioni) che sarebbero entrati molti altri concorrenti. Fino ad ora, in ogni caso, hanno fatto il loro ingresso ritardato nella casa solo in due, ovvero Milena Miconi e Riccardo Fogli (già squalificato).

Si era ampiamente parlato di Manuela Villa (su Pipol), il cui nome però è poi sparito dai radar. Lo stesso Rosica, infine, aveva anticipato l’arrivo di Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. Quest’ultima, tuttavia, si è trovata costretta a rinunciare per dei seri problemi di salute.