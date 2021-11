GF Vip, notte tesa: sfondoni della Pellegrino, Manila e Soleil la zittiscono

La ventunesima puntata del GF Vip 6 ha visto entrare in scena due nuove concorrenti: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Le due “Vippone” sembrano pronte a portare scompiglio negli equilibri della Casa. Nella sua prima notte a Cinecittà la napoletana, tra una gaffe e l’altra, si è già fatta due potenti nemici: Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo dopo la messa in onda della puntata di lunedì 22 novembre 2021 tra la Pellegrino e gli altri coinquilini e tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, che sembrano essere ai ferri corti.

GF Vip, Patrizia Pellegrino attacca Soleil e poi ritratta

L’entrata della showgirl 59enne non è stata pacifica, anzi. La Pellegrino sembra essere entrata già col piede di guerra. Nella sua clip di presentazione al pubblico e ai gieffini la napoletana ha pronunciato aspre parole contro Alex e Soleil, protagonisti della ventunesima puntata del reality, dicendo che il primo è finto, mentre quest’ultima è la concorrente che meno preferisce in quanto ha un comportamento presuntuoso.

“Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito. Voglio scoprire la loro vera personalità. E voglio la verità a tutti i costi.”

Ovviamente, c’era da aspettarselo, la risposta della 27enne non si è fatta attendere. La Sorge ha dato un freddo benvenuto alla Pellegrino, accogliendola dicendo di “essere altezzosa”, ripetendo le parole che la 59enne ha detto di lei nel video. In quel momento Patrizia ha subito minimizzato la cosa, dicendo: “non lo sei in realtà”. A questo punto Soleil ha lanciato la prima frecciatina: “Strano, nella clip hai detto altro”, chiudendo la discussione con un velenoso abbraccio di benvenuto.

Soleil ha parlato della questione ad Alex, che ha subito incalzato Patrizia chiedendole spiegazioni. A questo punto la Pellegrino ha continuato a negare, dicendo di non pensare davvero ciò che ha detto nel video.

“Io contro te e Soleil? Ma quando mai. Poi ti conosco da una vita. Magari ho detto che lei sta cercando di ammaliarti con il suo fascino e tu ti sei lasciato ammaliare un po’. Soltanto questo, non ho detto nulla di più. La sensazione esterna era di uno che era ammaliato dalla bella ragazza. Però mi fido che mi dici che anche lei è rimasta incastrata in questo sistema. Ti conosco da tanto e quindi ti credo se dici che Soleil non ha doppi fini nei tuoi confronti.”

Il 38enne però non l’ha bevuta, e appare pronto a scontrarsi con lei. Alla Sorge, infatti, ha detto:

“Lei mi dice che sono falso? Ma lo sarà lei, mi conosce da tanto e alle feste mi ha sempre riempito di complimenti. Che non mi faccia più i sorrisini, perché non ci casco adesso. Questa avrà pensato di schierarsi contro di noi per farsi due confronti e avere un po’ di visibilità. Direi che è partita con il piede sbagliato.”

Durante la notte poi è stata la stessa Soleil a cercare un confronto diretto con la 59enne, attaccandola per i pregiudizi che ha avuto su di lei ancora prima di conoscerla.

“Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così. Non devo farti ricredere su niente, sei tu che hai un pregiudizio. Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Ti rendi conto che sei andata da Alex a dirgli che si è fatto abbindolare da “quella ragazzina?! Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera.”

Anche stavolta la napoletana ha cercato di rimangiarsi le parole:

“No tesoro, ricordi male, davvero. Io ho detto che sei molto bella e intelligente e che conosci la tv. Era la mia voce, saprò cosa ho detto? Poi Alex lo conosco da tantissimo. Qui dentro magari mi ha dato un impressione diversa dal fuori ma non ho detto niente di particolare. Anzi da casa ti guardavo e pensavo ‘quanto è bella, chissà com’è dal vivo, sarebbe perfetta per recitare a teatro insieme a me’. Sai che ti vedrei bene nel mio nuovo spettacolo?.”

GF Vip, Patrizia Pellegrino e gli altri gieffini

La 59enne ha avuto discussioni anche con un’altra concorrente del reality: Manila Nazzaro. Durante la notte, mentre quest’ultima stava compilando la lista della spesa, la napoletana ha subito precisato di voler mangiare pesce almeno due volte a settimana. Questo atteggiamento pretenzioso ha innervosito la Nazzaro, che ha risposto categoricamente:

“Noi qui non mangiamo pesce. Ok, sì costa come la carne ma non lo prendiamo mai, non è buono quello che arriva. Ci abbiamo già provato e non lo prenderemo.”

Ma non finisce qui. La Pellegrino è stata anche protagonista di alcuni momenti abbastanza imbarazzanti. La 59enne ha citato Hitler, al quale ha paragonato la Sorge per il suo carattere “dittatoriale”. Poi, parlando con Lulù Selassiè, ha lasciato intendere che secondo lei andare dallo psicologo è inutile:

“Devi cercare te stessa, molto spesso uno pensa di dover andare dalla psicologa, non ser… serve un’amica una persona sincera. Qualcuno che ti faccia leggere dentro di te quello che tu non riesci a leggere e questo è importante.”

Censura in arrivo? Staremo a vedere. Nel frattempo all’interno della Casa c’è stato anche un forte litigio tra Gianmaria e Sophie. Quest’ultima è stata nominata da Jessica Selassiè perché si è resa conto che i due parlano del loro rapporto in modo completamente diverso. Questo ha fatto sbottare la Codegoni, che ha attaccato il napoletano:

“Sei uno schifoso! Ripigliati, ti fai solo castelli per aria con me! Non ci voglio avere niente a che fare con te sotto quel punto di vista.”

Antinolfi ha cercato di calmare l’ex tronista, chiedendole di parlare “in maniera educata”. Ma la vent’enne non ha voluto sentire ragioni:

“Tu racconti in giro cose che non sono vere! Molla, perché non voglio avere a che fare con te”.

Sophie si poi sfogata con Manuel Bortuzzo, dicendo di essere amareggiata in quanto i racconti “falsati” del 36enne stanno causando la rottura dell’amicizia tra lei e Jessica, che non sa a chi credere.