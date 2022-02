GF Vip notte tesa: “figure di m. di Soleil”, giallo Katia, Montano asfalta Alex

Dopo la diretta, come spesso accade, la notte all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 è stata carica di tensioni. D’altra parte già in puntata il clima si è fatto pesantissimo, con la furibonda litigata che ha visto protagonisti Katia Ricciarelli e il tandem Miriana Trevisan – Manila Nazzaro. Rovente pure il botta e risposta tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. L’italo americana ha riservato all’ormai ex amico la nomination, innescando la dura reazione dell’attore. Intanto ha anche trovato una soluzione il giallo attorno all’assenza di Manuel Bortuzzo in studio: il nuotatore non ha potuto partecipare alla diretta in quanto ha contratto il Covid. Tornando all’ex di Pippo Baudo, è finita in nomination. E non appena le è stata data la notizia ha avuto un atteggiamento che ha aperto un giallo. Da segnalare anche l’asfaltata di Aldo Montano, che sul finire di puntata, chiamato in causa da Signorini per un’opinione su Alex Belli, ha tuonato sull’attore. Il conduttore ha replicato con un ragionamento che ha convinto poco.

GF Vip 6: Davide e Soleil, nessuna ricucitura nella notte

Nel corso delle nomination è esplosa una discussione tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lei lo ha accusato di non esporsi, lui gli ha fatto capire che dopo tutte le tarantelle fatte con Alex Belli e Delia Duran ha perso la stima in lei. “Una pagliacciata” ha chiosato in riferimento al teatrino del ‘triangolo’. I toni si sono alzati parecchio. E pensare che i due sono stati pappa e ciccia per mesi. Ora invece c’è una frattura insanabile. Silvestri lo ha ribadito nella notte, a puntata conclusa, a colloquio con Giucas e Katia Ricciarelli

“La stima l’avevo già persa. Se me l’avesse chiesto gliene avrei parlato. Ha reagito così, parlando di strategia… Ha fatto la sua analisi, ribalta sugli altri ciò che è lei. Io mi devo esporre? Le figure di mer…a così non le faccio. Se quello per lei vuol dire esporsi non è un consiglio che accetto. Io mi devo esporre come vuole lei? Non posso parlare con Alex perché ci deve parlare lei? Quando lei fa caciara fino alle 5 ok, poi lo fanno gli altri mentre dorme e non va bene. Da quale pulpito devo ascoltare i suoi consigli. Per me è finita, con me lei ha chiuso”.

GF Vip 6: il giallo sulla richiesta di Katia Ricciarelli di farsi votare

La soprano, dopo aver appreso di essere stata nominata, ha fatto un appello al pubblico: “Votatemi, voglio lasciare posto ai giovani. Anzi, posso andarmene subito Alfonso?”. Il conduttore le ha ricordato che il regolamento non lo concede. La presa di posizione della Ricciarelli ha però acceso un giallo, alimentando parecchi sospetti tra i telespettatori che sui social hanno teorizzato che l’ex di Pippo Baudo possa essere stata informata dagli autori del reality del bassissimo indice di gradimento del pubblico nei suoi confronti.

Secondo molti, Katia potrebbe essere stata informata segretamente dello scarso appeal sul pubblico e assieme ai vertici dello show si starebbe preparando un’uscita di scena poco dolorosa. Infatti, laddove venga eliminata con percentuali bulgare (cosa piuttosto scontata), dopo l’appello eseguito potrà sostenere che naturalmente l’eliminazione sarebbe dettata proprio dalla sua richiesta. Insomma, ci si ritroverebbe innanzi a una frittata girata.

“No figuriamoci, non voglio più stare qui. Sono stata fin troppo, ma adesso non ci sto bene. Ok che manca poco, ma sono pur sempre tre settimane ancora da sopportare. Quindi voglio andarmene, spero che il pubblico mi ascolti”. Così la Ricciarelli a Davide dopo la puntata.

Grande Fratello Vip, Montano tuona su Belli e la reazione di Signorini

Nella puntata del 21 febbraio, ad Alex Belli è stato ordinato di lasciare la Casa. Nel momento dell’abbandono Signorini gli ha espresso la ferma richiesta di non andare a salutare i compagni. L’attore non lo ha ascoltato ed ha fatto di testa sua. Il conduttore ha chiesto un parere a Montano su quanto avvenuto. Il campione olimpico ha prima fatto una faccia che è stata tutta un programma (ha pure faticato a trovare le parole per descrivere il suo ex coinquilino ‘chimico-artistico’), poi ha tuonato: “È davvero una cosa vergognosa! È completamente al di là delle regole, non ho commenti per esprimere una cosa del genere… È anche un cattivo esempio, una persona che fa totalmente l’opposto di quello che sono le regole… brutto esempio!”.

Signorini ha replicato così: “Sai, io ho fatto il prof, ne ho avuti tanti di ragazzi come Alex. Gli dici di fare una cosa e loro fanno il contrario. Il punto è che alla fine si fanno male da soli”. Una risposta che ha convinto a metà: Belli non è un alunno, tantomeno un ragazzino. Ha quasi 40 anni e in effetti dovrebbe, nel rispetto di tutti, seguire le regole come chiunque. Ci vorrebbe pure qualcuno che gliele faccia rispettare. Amen!

Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo assente per Covid

“Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata, questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”. Così Manuel Bortuzzo sul suo profilo Instagram. Il ragazzo, a quanto si apprende, non ha sintomi che destano preoccupazione, ma naturalmente dovrà rispettare tutta la trafila dell’isolamento e della negativizzazione.