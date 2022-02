Manuel Bortuzzo assente al GF Vip per Covid: come sta l’ex concorrente

Manuel Bortuzzo è risultato positivo al Covid stamattina: ecco perché non è al GF Vip stasera. I suoi fan si sono subito preoccupati e allarmati non vedendolo in studio insieme agli altri ex concorrenti. Il tampone ha bloccato la partecipazione del nuotatore alla serata ma tornerà appena sarà possibile. Avrà ricevuto probabilmente tanti messaggi su Instagram mentre andava in onda la puntata, anche perché i fan sono abituati a vederlo lì seduto in prima fila. Non è successo stasera e di sicuro tanti si saranno chiesti perché Manuel Bortuzzo non è al Grande Fratello Vip.

La risposta è arrivata da lui in prima persona. Ha risposto con un messaggio tra le stories alle tante domande delle persone che si sono chiesti il motivo dell’assenza in studio stasera. Quindi ha aggiunto che stamattina è risultato positivo al tampone del Covid. Come sta Manuel Bortuzzo? Tanti forse si preoccuperanno subito per lui, ma non c’è da preoccuparsi. Nel suo messaggio infatti si legge: “Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo”.

Potrebbe mancare dalle puntate non solo per il periodo necessario a negativizzarsi, ma forse anche per rimettersi del tutto. Lui potrebbe aver bisogno di più tempo rispetto ad altre persone. Su una cosa però è certo: è contento di essere risultato positivo oggi e non fra qualche settimana. Inutile domandarsi il perché: per la sua Lulù Selassié. A conclusione del suo messaggio infatti ha scritto: “Meglio ora che a metà marzo”, con un cuore rosso.

L’isolamento adesso non lo costringe a stare lontano da Lulù, che potrà riabbracciare solo a metà marzo visto che è già una finalista del GF Vip. Per questo ha scritto che è stato meglio prendere il Covid oggi che non quando lei uscirà: sono lontani già da un po’ di giorni ormai. Adesso Manuel avrà tutto il tempo per riprendersi e farsi trovare in forma quando lei uscirà dalla Casa e potranno viversi nella vita quotidiana. Come desiderano da tempo e non vedono l’ora di fare. Dunque Manuel Bortuzzo non è presente al GF Vip stasera perché è positivo al Covid. Nei prossimi giorni forse aggiornerà meglio i suoi fan sulle sue condizioni di salute.