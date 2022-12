Come sempre dopo la puntata in diretta, nella notte, nella Casa del GF Vip si accendono gli animi dei concorrenti. Daniele Dal Moro non ha preso bene la nomination e mentre si trovava in cucina ha iniziato a dire che da quel momento avrebbe iniziato a smascherare tutti raccontando gli altarini dei colleghi. Mentre stava iniziando a parlare di Luca Onestini, sostenendo che sia falso nei confronti di Nikita, è intervenuta Patrizia Rossetti dicendogli che anche lei lo aveva nominato.

Ne è nata subito una discussione tra i due che ben presto è degenerata, tanto che i gieffini si sono trovati faccia a faccia a gridarsi di tutto: “Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!”, ha urlato il veneto a pochi centimetri dal viso della Rossetti. Alberto De Pisis che era li con loro, dopo questa scena, è intervenuto per difendere il volto di Rete Quattro:

“Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa! Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio!”.

Dal Moro però non si è sentito minimamente in colpa e non solo non si è scusato con Patrizia ma ha anche risposto per le rime a De Pisis dandogli del falso e dell’ipocrita: “Sei un grande pagliaccio! Dovresti solo stare zitto tu! Questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro“.

Il nervosismo tra Daniele e Patrizia è nato nella puntata di lunedì 28 novembre quando sono state mostrate le cattiverie dette dalla Rossetti e dalla Goich contro Micol Incorvaia. In quell’occasione, mentre la conduttrice era già mortificata, Dal Moro era intervenuto andandole contro. Ne nacque una discussione mai chiarita che ha portato poi allo scontro di questa notte.

Aria tesa anche tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà

Anche Giaele e Antonella hanno discusso durante la puntata e ovviamente la cosa si è protratta nella notte. In diretta Alfonso Signorini ha mostrato la Incorvaia parlare male della Fiordelisi con Giaele. La sorella di Clizia ha esagerato dando della “limitata mentalmente” all’influencer napoletana mentre Giaele le dava ragione. Antonella c’è rimasta molto male e ha detto più volte alle due ragazze di vergognarsi. Ad un certo punto la De Dona non ce l’ha più fatta ed è esplosa:

“Tu mi dici vergognati perché ero con Micol ad ascoltare quando ha detto quella frase contro di te? Allora non ricordi tutte le cattiverie che continui a dirmi. Tu sparli, anche oggi parlavi di me. Perché non mi rispondi? Visto che dici che tu non parli dietro. Ma smettila che ti ho sentito. Continue provocazioni contro di me. Parli di continuo alle spalle e ora dici ‘io dico le cose in faccia’. Hai pure detto che sono una donna senza cervello. Ieri passavo, non mi hai visto e tu stavi sparlando di me. Quindi non parlarmi di essere falsa e di dire le cose alle spalle che sei la prima punto e stop. E no non mi vergogno perché non ho niente da vergognarmi”.

Dopo la puntata la veneta si è sfogata con altri vipponi dicendo di aver chiuso definitivamente con la Fiordelisi e che non ci teneva a chiarire perché oltre ad averla sentita spesso sparlare di lei l’ha offesa e provocata più volte. Ha anche sostenuto che se tutte le donne in casa non vanno d’accordo con Antonella, questa dovrebbe farsi due domande perché delle colpe le ha anche lei e non è solo una povera vittima: “Si facesse due domande, anche io non riuscivo ad avere rapporti con le donne e mi son fatta delle domande e ho capito che forse ero anche io il problema”.

Antonella e Edoardo ancora ai ferri corti

Dopo le brutte parole che Micol Incorvaia le ha rivolto, Antonella Fiordelisi, finita la puntata, si è rifugiata a piangere in un angolo della zona piscina. Poco dopo è stata raggiunta da Edoardo Donnamaria che ha cercato di farla ragionare. Il volto di Forum le ha detto che le parole di Micol erano state brutte e che non doveva dirle, ma che questo non faceva di lei una brutta persona: “La frase non la doveva dire, ma questo non significa che lei sia un mostro. Non è una brutta persona come stai dicendo. Ha fatto una cosa brutta, ha fatto una cosa grave e pessima. Più di così cosa devo dirti? Capisco come stai, però non posso dirti che è un mostro. Ti ho anche abbracciata e mi hai scansato. Adesso pretendi che dica che è mostruosa. Sono dalla parte tua, non dire cavolate”.

La Fiordelisi non ha preso bene le parole del fidanzato e ha addirittura minacciato di lasciarlo con parole alquanto dimenticabili:

“Se per te è una bella persona te ne puoi andare ti lascio io! Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme. Te lo dico, io non torno indietro, vattene pure e lasciami sola qui adesso. Arpie serpi, aveva ragione Cristina ci sono le serpi, vipere e ignave. Tu mi sei sceso vattene che voglio stare da sola. Sono tutte false, solo Sarah e Patrizia sono venute da me. Le altre parlano in continuazione di me. Tu mi sei sceso a dirmi che lei non è una brutta persona. Dopo l’attacco che ho subito e la puntata mi sei calato. Tu la difendi e mi scendi! Capisco che è la sorella della fidanzata del tuo migliore amico, ma non lo accetto. Ho avuto altri fidanzati e non reagivano così come te. Loro prendevano le mie difese e si immedesimavano in me. Non si limitavano a dire che ha sbagliato. Loro mi difendevano davvero con facevano in questa maniera. Meglio essere come me che come lei! Io persone così cattive non le ho mai viste”.

Ginevra Lamborghini rientra in Casa e Elettra la punzecchia?

Ieri, a sorpresa, è stato annunciato che Ginevra Lamborghini lunedì 12 dicembre rientrerà nella Casa più spiata d’Italia. Entrerà come ospite per una settimana. Ovviamente questa decisione ha diviso a metà i commentatori del reality. Da una parte ci sono i suoi fan, i Gintonic, contentissimi di rivederla in Casa e di rivederla interagire con Antonino Spinalbese. Dall’altra invece c’è chi critica questa scelta perché la ragazza era stata squalificata per aver pronunciato una frase che incitava al bullismo.

Questa mattina Elettra Lamborghini, nelle sue storie Instagram, sembra aver lanciato una frecciatina alla sorella maggiore: “Questa mattina le uniche parole che ho sono: CHE DISAGIO”. Ovviamente non si sa se queste parole siano rivolte alla sorella però diciamo che lo potrebbero far pensare.