Gf Vip, la vera reazione di Elettra Lamborghini all’uscita di Ginevra

In una recente intervista i telespettatori hanno finalmente scoperto come ha reagito la cantante di Pem Pem alla squalifica della sorella dal reality di Canale 5

Fin da quando Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 come concorrente, sono stati in tanti a chiedersi come l’avrebbe presa Elettra Lamborghini, la sorella con cui da ormai diversi anni ha chiuso i rapporti. Elettra Lamborghini ha infatti scelto di togliere alla parente stretta persino il saluto, un dinamica familiare fin troppo succosa che ha spinto Alfonso Signorini a includere Ginevra nel cast di questa edizione della trasmissione che conduce su Canale 5.

Già dalle prime puntate, dunque, il nome di Elettra è per forza di cose uscito sia dalla bocca di Alfonso Signorini sia da quello della sorella Ginevra, una scelta che ha però scatenato le ire della diretta interessata. L’artista di Pem Pem si è infatti fatta rapidamente sentire con una diffida da parte dei suoi avvocati alla trasmissione, che non avrebbe mai più dovuto fare il suo nome.

Inizialmente, Elettra (che era stata descritta come la persona offesa da cui tutto era partito) si era limitata ad un silenzio stampa sul caso Ginevra Lamborghini. Eccezion fatta per un paio di meme sospetti, l’artista moglie di Afrojack non aveva commentato le dichiarazioni sul suo conto in puntata. Poi, quasi per sua fortuna, il rischio che si parlasse di lei è sfumato, visto e considerato come è finito il percorso di Ginevra. La concorrente è infatti stata la prima ad essere squalificata dal reality, per aver dichiarato che le persone come Marco Bellavia “meritano di essere bullizzate”.

Visto e considerata la pessima figura fatta da Ginevra (che è costata all’influencer del pesante cyberbullismo) si potrebbe pensare che Elettra, sintonizzata da casa, abbia gongolato. La verità, però, sembra stia da tutt’altra parte.

Ginevra Lamborghini rivela la vera reazione di Elettra alla sua squalifica

Questa sera, l’ormai ex gieffina è stata ospite del salotto online di Casa Chi, il programma di approfondimento condotto da Sophie Codegoni. Ai giornalisti presenti, la bella Ginevra ha tenuto a specificare che con Elettra “non c’è nessuna faida in corso”. Ma non finisce qui. Pare infatti che i familiari di Ginevra abbiano rivelato alla figlia qual è stata la reazione della sorella quando è stata squalificata, e si tratta di una reazione decisamente inaspettata. Ecco le dichiarazioni della gieffina: