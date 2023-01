Dopo la diretta in prime time del Grande Fratello Vip 7, polemiche e liti. Praticamente come accade sempre, dopo la puntata non sono mancate le tensioni. Nel loft di Cinecittà, a notte fonda, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli se le sono cantate di santa ragione, con il veronese che ha perso le staffe. Sui social invece hanno fatto discutere le uscite del padre di Antonella Fiordelisi (che si è addirittura cancellato da Twitter dopo aver cinguettato una frase opinabile) e di Gianmarco Onestini, che si è scagliato contro Antonino Spinalbese.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che caos!

Daniele ha perso la pazienza nel momento in cui ha messo in guarda Oriana da Nicole Murgia, sotto accusa per delle poco tenere esternazioni sulla venezuelana. L’attrice si è però giustificata, convincendo la Marzoli della sua buona fede.

“Te l'hanno scritto pure i tuoi fans che l'unica persona di cui ti devi fidare sono io…” DANIELE CHE CERCA DI FAR SVEGLIARE ORIANA SULLA FALSITÀ DELLA MURGIA VI PREGOOOOOOO#gfvip #oriele pic.twitter.com/iyK5FNCWN5 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 17, 2023

La questione ha mandato su tutte le furie Dal Moro che ha poi portato la conversazione sul personale:

“Tu dici che a me non frega nulla? Lo pensi te! Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detti che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla”.

“Ma cosa dici? Dopo la seconda notte insieme il giorno dopo mi hai ignorata! Questo non è avere interesse. Cosa avrei dovuto fare? La verità è che non sei interessato tu. Io ho anche pianto tra le tue braccia e non so piangere per finta”, la replica della venezuelana. Daniele si è placato? Assolutamente no, figurarsi. E infatti è tornato alla carica a spron battuto:

“Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo. La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora”.

Daniele, del tutto basito dai discorsi della Marzoli, ha poi fatto uno show in giardino, gettandosi a terra nel cortiletto e gridando la propria incredulità.

Il padre di Antonella Fiordelisi si cancella da Twitter

Altro fatto non passato inosservato nella notte è stato l’addio a Twitter del padre di Antonella, Stefano Fiordelisi. Nel corso della diretta di lunedì 16 gennaio, al televoto si è salvata Nicole Murgia mentre è stata eliminata Dana Saber. Quando ci furono le nomination, Stefano scrisse su Twitter: “Comunque se la Murgia si salva, giuro che mi cancello da Twitter”. Ebbene, è finita proprio con la Murgia che si è salvata. Stefano è stato di parola. E infatti si è cancellato dal social.

La notizia è stata resa nota a fine serata anche da Giulia Salemi. Antonella, informata circa le gesta del padre, è apparsa incredula: “Ma come si è cancellato?”. La Salemi ha chiosato: “Forse avrebbe dovuto scrivere il nome di Dana”.

Gianmarco Onestini: “Antonino Spinalbese senza cervello”

Dulcis in fundo, ecco l’attacco pesante di Gianmarco Onestini all’ex compagno di Belen che ha sparato a zero su Luca per come si è comportato con Nikita. Queste le considerazioni di Spinalbese: “Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco”.

Fa sorridere che simili parole escono dalla bocca di Antonino che, su Nikita, nelle scorse settimane ha detto di tutto. E infatti Gianmarco Onestini lo ha ‘infilzato’ sui social: “Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai“. Amen!