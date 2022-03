GF Vip notte di veleni e strategie: soldi in palio, caos tra Manila e Jessica

Dopo le dirette del Grande Fratello Vip, nella Casa più spiata d’Italia ci sono sempre nottate tese e spesso velenose. Non hanno fatto eccezione le scorse ore: quando Alfonso Signorini ha fatto calare il sipario sulla 46esima puntata, una confidenza di Jessica Selassié in merito al premio in denaro della finale ha provocato il caos tra alcune inquiline della Casa. Ad essere particolarmente indispettita è stata Manila Nazzaro che prima ha consigliato alla principessa di auto censuarsi, poi ha riferito quanto udito agli altri inquilini, palesando ulteriormente il suo dissenso circa il ragionamento fatto dalla giovane. Intanto Miriana Trevisan è stata via via investita da una cupezza intensa, avendo compreso che la situazione esterna tra Russia e Ucraina è degenerata. Delia Duran è invece tornata a parlare ampiamente di Alex Belli.

“Io ci tengo perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente“. Così Jessica in riferimento al premio ai soldi destinati a chi trionferà al GF Vip 6 (in palio ci sono 100mila euro di cui il 50% dovrà essere devoluto obbligatoriamente in beneficienza). Manila, sentendo il pensiero della Selassié, l’ha prontamente bloccata: “Ascolta no non dire queste cose, non fare questo discorso. Perché ti possiamo raccontare tutti noi le nostre cose, fidati è un mio consiglio. Questo tipo di ragionamento non ti porta da nessuna parte. Anzi, se andate in due in finale i televoti si dividono”.

In effetti sui social, diversi utenti, come previsto dall’ex Miss Italia, non hanno apprezzato quanto esternato da Jessica, criticandola. La Nazzaro, come riferito da Biccy.it, è poi tornata sulla vicenda, a colloquio con Davide Silvestri e Miriana Trevisan.

“Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta. Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca…re’. Perché Jessy è andata da Miriana a chiederle se la vedeva in finale. Già questa roba qui per me è strana. Ti rendi conto? Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti’”.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: “Fuori è precipitata la situazione”. Delia Duran: “Dobbiamo litigare meno”

“Avete visto cosa mi ha detto Valeria (Graci, ndr)? Sì che devo essere più tranquilla e ricordarmi che sono in un gioco, perché invece fuori la situazione è drammatica. Ha detto parole forti e ho subito capito. Lei si riferisce al fatto che non mi faccio scivolare le cose addosso e mi ha visto così abbattuta. Per questo mi ha dato quel messaggio sul fuori. Raga è un disastro, è stata una pugnalata quel messaggio“. Così Manila Nazzaro.

Miriana Trevisan, alla luce di quel che ha riferito Valeria Graci a Manila (la comica è stata chiamata dal reality per fare una sorpresa alla conduttrice), ha compreso rapidamente che la situazione esterna è molto pesante, segnata dal conflitto tra Ucraina e Russia. “Quella cosa che fuori è dura mi è preso un colpo. Ragazzi, è precipitata lo sento. Sì dobbiamo portare leggerezza e mi sembra che lo facciamo”, ha chiosato l’ex moglie di Pago.

Le ha fatto eco Delia Duran: “Noi non sappiamo quanto può essere grave, per questo dobbiamo portare un po’ di spensieratezza. Dobbiamo litigare meno e portare gioia“.

Si ricorda che pochi giorni fa, quando lo ‘Zar’ russo Putin ha dato l’ok per l’invasione dell’Ucraina, Alfonso Signorini ha informato i “vipponi” su quanto accaduto. Così disse il direttore di Chi Magazine: “Questa mattina tutti noi abbiamo avuto un brutto risveglio. Ci siamo svegliati con le immagini di guerra. Una parola alla quale non eravamo più abituati. Addirittura non la concepivamo neanche più una guerra. Pensavamo anche di aver conquistato l’assenza della guerra. A pochi chilometri di distanza, solamente 2000 km ci separano dall’Ucraina. Questo senso di impotenza e sgomento ha invaso tutti quanti noi”.

Il conduttore ha anche sottolineato che il Grande Fratello Vip non si sarebbe fermato, provando ad offrire qualche dose di leggerezza e spensieratezza.

Grande Fratello Vip 6, Delia Duran: “Dove lo trovo uno come Alex Belli?”

Delia Duran, poche ore fa, ha rilasciato altre dichiarazioni sul suo compagno. Parole al miele stavolta e non bordate. A quanto pare si è passati a un’altra fase del teatrino, quella della calma e della pacatezza.

“Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido – ha detto la modella venezuelana -. Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?”

Spazio pure alle debolezze del “man”: “Alex invece da questo punto di vista cede prima. Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti. Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione. Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te. Fidati che sei un uomo rarissimo. Tu Davide invece sei raro. Sei anche più forte di me, io sono tremenda! Però sono molto anche consapevole di ciò che faccio. Il valore aggiunto tuo è che sei dritto e lineare, che io non so come hai fatto a non cedere mai”.

La Duran ha pure sostenuto che Belli, se non avesse esagerato con Soleil, avrebbe vinto il reality: “Quando io venivo qui in casa o in studio a dire ‘fai un po’ di meno’ era per dargli dei segnali, ma per lui, per la sua posizione. Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo. Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento. Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini… Non è che io ero soltanto arrabbiata per me, quanto per lui che sbandava e non faceva bene a se stesso. Ad Alex ho detto ‘era meglio che tu andavi al GF da single“.