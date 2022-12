Urla di dolore e spavento nella notte al Grande Fratello Vip dopo la ventunesima puntata. A lanciare le grida è stata Sarah Altobello che è stata vittima di un malore e ha chiesto soccorso. La donna si è sentita poco bene quando si è messa a letto. In particolare la paura ha iniziato a salire quando si è trovata bloccata a livello motorio non riuscendo più a muoversi. Il primo a prestare aiuto è stato Alberto De Pisis. Dopo che c’è stato l’intervento del medico, Oriana Marzoli ha confidato agli altri inquilini che già nei giorni scorsi la Altobello aveva accusato un simile problema, ma, pare, non così intenso.

“Ahia, ahia…”, ha singhiozzato Sarah, lanciando grida sempre più forti poco dopo essersi coricata a letto. De Pisis, che stava dormendo nella medesima stanza, è stato il primo a svegliarsi e ad andare dalla donna. “Chiama qualcuno, Albe, aiutami. Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, non riesco a muovere il costato”, le ha detto in lacrime. “Ca**o, mi sono spezzata qualcosa” ha continuato piangendo. La regia ha poi inquadrato altre zone della Casa più spiata d’Italia e Sarah è stata soccorsa da un medico. La situazione è poi rientrata.

Oriana Marzoli svela la bugia di Antonino Spinalbese

Prima che la Altobello si sentisse male, è accaduto un altro fatto curioso nel loft di Cinecittà. Dopo settimane di gelo e liti furibonde, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono riavvicinati ed hanno fatto pace. Confrontandosi, la sudamericana ha svelato al veneto un particolare su Antonino Spinalbese alquanto interessante.

In particolare, Oriana, complice pure qualche bicchiere di Santero, ha manifestato affetto all’imprenditore veronese che ha ricambiato. La scena si è conclusa con abbracci e baci sulla guancia. Dalla serie, tutto bene quel che finisce bene. Dal Moro ha confessato di non aver mai provato per lei una vera e propria antipatia, la Marzoli ha subito fatto cadere le difese e lo ha stretto a sé. La vippona ha poi sussurrato all’ex tronista di Uomini e Donne che Spinalbese le avrebbe chiesto di raccontare una bugia.

“Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla a me dava fastidio”, ha spiegato la venezuelana che ha aggiunto: “Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto”.

Ed è a questo punto che la Marzoli ha sostenuto che Antonino le avrebbe chiesto (i condizionali sono d’obbligo e sarebbe interessante ascoltare pure la versione dell’ex compagno di Belen Rodriguez) di dire una bugia utile alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia:

“Io ci rimango male, perché non volevo discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui. Ma non sai la verità. Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno. E infatti per questo che Luciano lo chiamava burattinaio. E poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!”

Alfonso Signorini si sfrega le mani: lunedì è vicinissimo e ha già del materiale pronto per tutti i ‘ricami’ del caso.