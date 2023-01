GF Vip, notte di paura per Alberto: “Potevo morire!”, web in fiamme

.Alberto De Pisis è diventato una furia questa notte al Grande Fratello Vip 7. Cos’è successo? A detta del gieffino si sarebbe sfiorata la tragedia nella Casa di Cinecittà per via di un gioco di Luca Onestini e Oriana Marzoli. Come è possibile capire dai video che stanno girando sul web e che riprendono la scena in questione, i due gieffini si sono rincorsi per tutta la Casa. E fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che Luca teneva in mano un bicchiero di vetro pieno di acqua.

Probabilmente lo scopo di Onestini era proprio quello di gettare su Oriana l’acqua. La Marzoli ha tentato di rifugiarsi in una delle camere da letto, dove Alberto stava già dormendo. Sentendo le urla e le risate, chiaramente, il sonno di De Pisis è stato interrotto. Quest’ultimo ha chiesto ai due coinquilini di lasciare la stanza e di smetterla di scherzare con in mano oggetti di vetro. Luca e Oriana, però, non hanno preso in parola il gieffino, tanto che hanno continuato a scherzare nella camera da letto.

A questo punto, la Marzoli indietreggiando è andata a sbattere contro il comodino di Alberto, facendo cadere un bicchiere e delle caramelle di melatonina. Al GF Vip 7 la notte si è trasformata in un incubo per De Pisis, a causa del gioco messo in atto da Oriana e Luca. In queste ore, la maggior parte del pubblico si è schierata dalla parte di Alberto, ritenendo che Onestini e Marzoli manchino di rispetto ai loro coinquilini, giocando e urlando nella notte. “Ha ragione Alberto! Loro due stanno davvero esagerando ed esasperando le persone” e ancora “Fanno quello che vogliono senza rispettare nessuno”.

Lo sfogo di Alberto è stato accolto con gli applausi dal pubblico, che gli sta dando tutto il suo sostegno.

“Voi non state bene! A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Io non so voi da dove venite, ma con queste cose non si gioca. Da che pianeta venite? Andatevene da qui. Amore sei pazza, sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. Se ti tagli una parte con un vetro muori”

Alberto è andato avanti con il suo sfogo nella notte facendo notare che stava appunto dormendo. Detto ciò, ha fatto notare più volte che avrebbe potuto sfregiarsi la gamba o qualcun altro si sarebbe potuto ferire. “Fai fuori alla luce queste cose non qui, mi sento già conficcato in faccia il vetro”, ha tuonato il gieffino.

De Pisis ha disapprovato questi scherzi, ritenendo che i suoi due coinquilini siano stati alquanto superficiali a giocare con in mano oggetti di vetro nel buio. Proprio stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e, nel frattempo, fuori dalla Casa c’è chi ha riservato – urlando – insulti abbastanza pesanti contro Antonella Fiordelisi, con tanto di reazione di Edoardo Donnamaria.