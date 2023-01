Altra brutta pagina di televisione al Grande Fratello Vip. Protagonista Edoardo Donnamaria che, uditi degli insulti volgari provenienti dall’esterno della Casa e indirizzati ad Antonella Fiordelisi, ha pensato bene di farsi una grassa risata per poi riportali, sempre sghignazzando, all’influencer campana. Tutto molto triste. Anche perché ciò che è stato rivolto alla ragazza non è stato un semplice sfottò, bensì una pessima offesa gratuita. Il fatto si è verificato mentre il volto di Forum si trovava in giardino assieme a Luca Onestini. Ad un certo punto si sono sentite delle gride arrivare dall’esterno e si è udito nitidamente qualcuno urlare: “Antonella zoc***la”.

Captato l’insulto, Donnamaria ha ben pensato di ridere diabolicamente. Onestini, invece, ha subito compreso che c’era da indignarsi. “Noo, minc**ia”, ha sussurrato l’ex tronista bolognese che, vista la risata del compagno d’avventura, ha aggiunto: “C***o ridi!”. Edoardo lo ha ascoltato? Assolutamente no. Anzi ha iniziato a dire che avrebbe dovuto riportare quanto sentito ad Antonella. Luca lo ha invitato ad evitare, ma non c’è stato nulla da fare. Il romano non vedeva l’ora di riferire il tutto alla Fiordelisi. E, si noti, non per condannare l’episodio, bensì per il solo piacere di renderlo noto alla giovane.

Rapidamente Edoardo è passato dalle parole ai fatti. Intercettata Dana Saber che stava transitando in giardino, le ha domandato di

chiamare la fidanzata. Onestini ha riprovato a farlo tentare sui suoi passi: “Non dirglielo, ma sei fuori?”. “Bisogna dire tutto alla ragazza, certo che glielo dico! Deve sapere quello che pensano tutti!”, la risposta baldanzosa e dimenticabile, per non dire orribile di Donnamaria.

Così, ecco che innanzi a Luca ed Eodardo è arrivata l’influencer salernitana. In un batter di ciglia Donnamaria l’ha informata dell’accaduto, con piglio tutt’altro che protettivo o di condanna. Anzi con una certa goduria. Antonella è apparsa incredula e basita, non capacitandosi di quanto verificatosi. Il volto di Forum, per farle capire che non stava scherzando, ha scandito: “Secondo te me lo invento?”. Come si diceva, tutto molto triste. Probabilmente è in arrivo un’altra ramanzina da parte di Alfonso Signorini.

comunque al di là delle preferenze andare ad urlare ad una concorrente che è una zoccola fa schifo e fa schifo pure il suo fidanzato che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride ????#gfvip

pic.twitter.com/gVgO2TIL1x — m ???? vs uni (@itsmc17) January 8, 2023

Già nella scorsa puntata in prime time il giovane era stato ripreso dal conduttore per delle uscite tutt’altro che tenere nei confronti di chi dice che ama. In quel caso chiese scusa. Ora ci è ricascato.