GF Vip, notte dei lunghi coltelli: duri scontri, chi è stato coinvolto e perché

Notte dai ‘lunghi coltelli’ dentro e attorno al Grande Fratello Vip. Durante e dopo la puntata in onda lunedì 27 settembre si sono accese una miriade di polemiche, con critiche acide e caustiche. Sono stati diversi i personaggi coinvolti e che hanno dato vita a più querelle, innescate sia all’interno della dimora di Cinecittà, sia all’esterno. Scintille a tarda notte anche tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: lo scontro, che si è protratto tra le due opinioniste nel corso della diretta, ha infatti avuto un ulteriore sviluppo sui social, quando le telecamere si sono spente. Attacchi da più fronti anche su Soleil Sorge, sulla quale hanno tuonato due influencer. Katia Ricciarelli ha invece avuto parole durissime per Valentina Nulli Augusti e per Tina Cipollari, che ha dato della ridicola a Francesca Cipriani.

La moglie di Bonolis, non appena si è conclusa la puntata, su Instagram ha fatto spuntare un post eloquente. “Le cose che contano… Lui sempre con me”, ha scritto la produttrice, immortalandosi con il figlio Davide. Il tutto sottolineato dall’hashtag ‘Tutto il resto è frustrazione’, con chiara allusione allo scontro avuto con Adriana Volpe la quale, per il momento, ha preferito non rispondere direttamente alla collega.

Capitolo Soleil, che come al solito, durante la diretta, si è azzuffata con Gianmaria e pure con Greta, la fidanzata del campano sbarcata al GF Vip per un confronto. La Sorge, fedele al suo stile, è stata un getto continuo di battutine al vetriolo e chiose acide. Un atteggiamento che ha provocato non poco ‘prurito’ a Selvaggia Roma e a Guendalina Canessa, entrambe ex gieffine, le quali hanno attaccato l’italo-americana dai loro profili social.

“Io non ho parole – ha scritto Selvaggia – con quanta superficialità possa dire la parola stalker. Boh. Per poi giocarci e farlo scemo. In più maleducata ad alti livelli nei confronti di Greta. Sarai anche un personaggio che fa dinamiche cara Sole, ma purtroppo la tua anima è inesistente”. Parole dure alle quali ha fatto eco Guendalina Canessa, con un sarcastico “Antipatia portami via” riferito alla Sorge.

Pesanti critiche anche su Valentina Nulli Augusti, l’ex di Tommaso Eletti che ha avuto un confronto con alcuni inquilini della Casa nelle scorse ore. Motivo? Questi, tra cui Alex Belli e Sophie Codegoni, avevano biasimato in modo netto l’atteggiamento della donna nel precedente incontro con Tommaso. Il ritorno nello show di Valentina, che ha descritto la Casa come un “covo di vipere”, non è andato giù a Katia Ricciarelli.

“Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera – ha attaccato l’ex moglie di Pippo Baudo -. Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no”.

La cantante lirica ne ha avute anche per Tina Cipollari che è finita indirettamente nelle dinamiche del GF Vip per avere dato della “ridicola” a Francesca Cipriani. Già in puntata quest’ultima ha parlato della vicenda, sostenendo che dietro quella presa di posizione da parte dell’opinionista di Uomini e Donne ci siano altre persone. “Non è Tina, non è lei – ha detto Francesca -. Io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo”.

Sulla vicenda la Cipriani è tornata nella notte, cambiando un poco il tiro: “Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo“. In tal momento si è inserita nel discorso Katia Ricciarelli.

“Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me…..a! – ha ringhiato la cantante –. Accadde tutto in un programma Mediaset (Selfie – Le cose cambiano, ndr). Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo”.