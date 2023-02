Come di consueto, dopo la puntata del “Grande Fratello Vip” in diretta su Canale 5, nella Casa più spiata d’Italia si è respirata un’aria avvelenata. L’esito del televoto, che ha decretato Oriana Marzoli come la preferita dal pubblico, ha già cominciato a mettere a dura prova gli equilibri della Casa, gettando nello sconforto alcune vippone. Dopodiché, uno dei momenti più salienti della serata è stato sicuramente l’intimo discorso avvenuto tra Alfonso e Ivana. Signorini, infatti, ha voluto approfondire maggiormente ciò che si cela dietro la rottura di una delle coppie più amate del programma: quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. Chiamata in disparte dal conduttore, la Mrazova ha vuotato il sacco e ha confermato i rumor che parlavano di una mancata vicinanza da parte di Onestini nel momento più buio dell’ex fidanzata, ossia quando suo padre è venuto a mancare. Dopo la diretta, Luca è venuto a conoscenza della chiacchierata ed ha addirittura tirato in ballo gli avvocati.

Luca Onestini minaccia di querelare Ivana

Il direttore di “Chi” ha voluto parlare da solo con la modella ceca, chiudendo il collegamento con il resto della casa, per avere una conversazione completamente sincera. Rimasti soli, Signorini ha cominciato ad indagare e ha rivelato che, secondo lui, uno dei motivi per i quali Ivana e Luca si sono lasciati, sarebbe la distanza che si era venuta a creare tra di loro durante la pandemia, unita alla perdita del padre di lei. La Mrazova non ha dissentito, ammettendo che si sarebbe aspettata un supporto maggiore dal suo ex compagno. Ebbene, al termine della puntata la vippona ha raccontato a Luca tutto ciò che era successo, ma il 30enne non l’ha presa affatto bene e ha minacciato di querelarla:

Te non hai capito amore… una cosa a me non la devi fare: mentire. Perché io faccio pubblicare tutto, muovo gli avvocati, perché poi non ti conviene e dopo piangi che fai una figura di merd*. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Adesso vado a chiedere che mi facciano vedere parola per parola e prega che tu non abbia detto ca**ate sennò ti faccio un mazzo così.

Ma, l’influencer non si è lasciata intimidire e ha ribadito: “Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto”. Onestini ha citato gli avvocati in un chiaro momento di rabbia, per cui probabilmente si tratta di una minaccia che non avrà nessun risvolto concreto.

Luca Onestini stanotte minaccia Ivana “ prega che non hai detto nulla sennò ti faccio un mazzo cosi “ e in questo social di merda difendete questo scimmione ! #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/Px7Mwn7rB4 — Soqquadro (@gicarestik2) February 17, 2023

Nikita Pelizon in lacrime per il televoto

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi hanno accusato particolarmente la loro sconfitta contro Oriana Marzoli al televoto. La venezuelana è risultata la preferita del pubblico provocando la loro dura reazione al termine della diretta del “Grande Fratello Vip”. Addirittura, la Pelizon (che fino a poco fa aveva il primato di vittorie al televoto) è scoppiata in un pianto liberatorio, sfogandosi insieme all’ex schermitrice e alla new entry Martina Nasoni:

Questa è la seconda volta: prima Alberto preferito, poi Oriana preferita. L’altra volta non era stato così e il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più il sostegno. Non ce l’ho più.

Anche la fidanzata di Edoardo Donnamaria è rimasta scottata dall’esito e non riesce a capacitarsi del ragionamento dei telespettatori del reality:

Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita noi ci rimaniamo male, sono cinque mesi che stiamo qui dentro e non arrivare al pubblico è brutto. Poi in più quest’aria.