GF Vip, notte amara: Jessica crolla. Barù toglie la maschera, critiche feroci

Notte di confidenze e di amarezza al Grande Fratello Vip 6: dopo la semifinale, Barù e Jessica Selassié, i due personaggi più discussi rimasti in gioco, sono stati protagonisti di una serie di confessioni che hanno lasciato l’amaro in bocca. La principessa è crollata in lacrime dopo la diretta in prime time, delusa per la piega che ha preso il suo rapporto con il nipote di Costantino della Gherardesca, il quale, a colloquio prima con Davide Silvestri e poi con Giucas Casella, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che gli hanno attirato una tempesta di critiche feroci da parte degli affezionati alla Casa più spiata di Italia. Su Twitter tantissimi coloro che hanno biasimato aspramente l’agire del nobile, anche perché, di fatto, si è auto-smascherato ammettendo che la storiella imbastita con la giovane gli ha permesso di raggiungere la finale.

GF Vip, Jessica in lacrime: “Delusa da Barù, nella capanna aveva la bandiera…”

Jessica, dopo aver visto in puntata una sfilza di clip di Barù, ha ceduto allo sconforto. “Non me ne frega un C di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GFVip. Anzi che vadano a fare in C quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla…”. Queste le parole di Barù udite da Jesscia durante la diretta. E ancora: “Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che C me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”.

La Selassié ha avuto un crollo nella notte, trovando conforto in Delia Duran e Giucas Casella. “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata – ha spiegato piangendo -. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa. Sulle cose che ha detto su di me, la mia famiglia e il fatto delle ‘principesse’. E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega”.

La sorella di Lulù è apparsa parecchio affranta e piena di amarezza: “Sono sembrata una pazza e scema che credeva a qualcosa che non esisteva. Lui ai suoi amici diceva che non provava nulla per me e che mi vedeva soltanto come un’amica“. “Sì, lui mi aveva preso di testa – ha ammesso -. Se anche mi vuole bene è stato eccessivo in certe cose che ha detto. Mi sono illusa e ci tenevo davvero. Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale”.

Jessica ha quindi aggiunto: “Lui mi ha fatto capire altro, ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori, che l’attrazione per me ce l’ha”. Spazio pure a dei dettagli intimi su quel che è capitato nella “capanna“: “Io ho sempre capito questo e me l’ha confermato in capanna Non ci siamo proprio baciati, quasi. Aveva la bandiera non dritta di più e mi faceva ‘Non mi stuzzicare perché non mi posso fermare, aspettiamo 8 giorni che finisce tutto’.

GF Vip 6, Barù innesca un’ondata di indignazione

Sempre a notte fonda, Barù si è prima appartato con Davide e poi con Giucas. Parlando di Jessica, ha rilasciato esternazioni che stanno facendo parecchio discutere. In particolare, le critiche gli sono arrivate in quanto ha ammesso di aver superato due televoti grazie all’amicizia speciale intrecciata con la Selassié. Molti utenti hanno considerato tali confessioni la prova che in fondo in fondo l’esperto di vini abbia applicato una strategia per staccare il pass per la finale.

Davide, in riferimento al legame tra “Jess” e Barù: “Ti dissi ‘stai attento, non fare troppo il cretino’. Perché poi dall’altra parte c’è…”. “Mi hanno fatto passare due televoti.. facendo quello. Hai capito? Alla fine si ok, però…Hai capito? Alla fine sono… è così”, la replica del nipote di Costantino della Gherardesca. Replica che è suonata come un’ammissione, oltreché come una sorta di auto smascheramento.

Barù è poi stato raggiunto da Giucas, il quale aveva appena finito di consolare Jessica. “Mi sa che non sto più simpatico a Jessica, le devo chiedere scusa. Le voglio bene ma…”, ha sussurrato lo chef. “Fallo veramente – il consiglio di Giucas -, quella è l’unica femmina qui dentro. Poi vi vedrete fuori. Se sono fiori fioriranno, altrimenti niente, va liscia e basta. Lei è innamorata, davvero“.

“Non è innamorata, è qui da sei mesi… Però le ho detto cose brutte stasera. Non è stata un’autodifesa, purtroppo. Non mi devo difendere da niente”, ha contro ribattuto Barù. “Lei è una mosca bianca, perché le donne sono tutte tremende”, ha chiosato Casella.