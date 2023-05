GF Vip, Nikita punge Micol sulle giacche: il botta e risposta

A sorpresa, uno scambio di frecciatine tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia infiamma il web. La vincitrice del Grande Fratello Vip, infatti, sembrerebbe aver lanciato una stoccata alla finalista del suddetto programma, e alla sua linea di vestiario, durante una sua diretta Instagram. Non si è fatta attendere, in seguito, la risposta di Micol, evidentemente sentitasi chiamata in causa, nonostante non ci fossero stati riferimenti espliciti. Andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda.

La diretta di Nikita e quel riferimento alle giacche

Nikita Pelizon sarà ospite lunedì sera a L’Isola dei Famosi, per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes. Nell’attesa di volare in Hounduras, quindi, ha girato la suddetta diretta Instagram, dove ha risposto ad alcune domande dei fan. Il discorso si è successivamente spostato sulla linea di giacche di jeans della Hunika, marchio di cui Nikita è proprietaria.

“Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini…No scherzo, scherzo…“

Tra queste parole, oltre ad una spiegazione su come le sue giacche vengono realizzate, sembrerebbe nascondersi una frecciatina a Micol Incorvaia, o meglio, non a lei direttamente. Quest’ultima, infatti, è proprietaria di una collezione assieme a Oriana Marzoli e Giaele De Donà. La linea, chiamata O.M.G. (come le iniziali delle tre concorrenti del Grande Fratello Vip di quest’anno), sarebbe, quindi, il reale destinatario della frecciatina di Nikita. Non a caso, la suddetta linea produce anche giacche, proprio come il marchio di Nikita. Non ci sono stati, tuttavia, riferimenti diretti alla linea di Micol.

La risposta di Micol: salta fuori una chat tra le due

La finalista del Grande Fratello Vip, sentitasi chiamata in causa, non è rimasta a guardare, anzi. Attraverso una Instagram story ha condiviso un estratto della diretta sopra citata di Nikita, seguite da una seconda storia raffigurante uno screenshot. In questo si può osservare una reazione di Nikita (l’emoji con gli occhi a cuore) ad una precedente storia Instagram in cui Micol mostrava la sua giacca. Lo screen è, inoltre, accompagnato dalla scritta: “Va beh dai, stava scherzando…“. Lo scambio di frecciatine si è concluso in fretta, senza proseguire oltre, almeno per il momento. Tutto risolto, sembra…