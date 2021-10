GF Vip Nicola Pisu focoso: secco no di Soleil, così bacia Miriana Trevisan

Nicola Pisu molla gli ormeggi e si abbandona alle onde del Grande Fratello Vip, prima lasciandosi trascinare tra le braccia di Soleil Sorge, poi, dopo che quest’ultima gli ha rifilato un sonoro due di picche, si tuffa nelle dolci attenzioni di Miriana Trevisan, baciandola. Non è un mistero che il figlio di Patrizia Mirigliani nutra particolare interesse per la giovane italo-americana. Nei giorni scorsi ha più volte sottolineato di esserne attratto. Così, lungo la giornata di sabato 9 ottobre, nel corso della serata dedicata alla festa di compleanno di Manila Nazzaro, si è creata l’occasione per osare. Peccato che il ragazzo abbia ricevuto un no secco dalla Sorge.

Tra i festeggiamenti, a un certo punto Nicola e Soleil si sono ritrovati in una situazione alquanto bizzarra, con lei che ballava sul divano ‘usando’ Pisu come sorta di palo della lap dance. Il giovane ha pensato di affondare il colpo e si è lanciato nelle braccia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tentando di baciarla. Una scelta che si è rivelata più che azzardata. “No, così no. Piano piano si conquistano le donne, Nic”, ha chiosato Soleil che si è levata di torno lasciando Pisu con un’aria perplessa.

D’altra parte Nicola aveva di recente detto chiaramente di avere cominciato seriamente ad accarezzare l’idea di provare un approccio deciso con Soleil. “Quando sto con lei, sto bene e lei secondo me lo sa già – confidava -. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state tante occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di sì, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”.

Le sorprese, però, non sono finite qui perché poco dopo, al termine del party della festa dedicata a Manila Nazzaro, Miriana Trevisan si è ritrovata con Pisu stesa a letto. L’ex di Pago ha cercato di capire meglio i sentimenti provati dal ragazzo per Soleil. La conversazione, complice un po’ di stanchezza di Miriana e complice la decisione del GF Vip di spegnere le luci, è evaporata. A questo punto Nicola ha abbracciato la donna che non ha rigettato il gesto affettuoso.

A notare lo svolgersi della vicenda ci sono stati altri concorrenti che, vista la piega che stava prendendo la situazione, hanno chiamato di soppiatto altri inquilini per assistere alla scena. Ne è seguito un simpatico conciliabolo in cui i Vip hanno chiesto a Miriana e Nicola di raccontare cosa stesse accadendo per poi iniziare ad inneggiare al bacio. Pisu non se lo è fatto ripetere due volte ed è scattato lo scambio di labbra alquanto poderoso.

Alla fine Nicola e Miriana si sono addormentati assieme, con Pisu che ha abbracciato la campana. E se son rose, fioriranno…