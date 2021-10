GF Vip, Miriana Trevisan isolata? “Mio figlio voleva entrare”, parla Pago

Pago ha parlato di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6. I due sono già stati protagonisti del reality show due edizioni fa, quando Pago era concorrente e Miriana è entrata per fargli una sorpresa. I loro momenti hanno lasciato un bellissimo ricordo nel cuore degli spettatori, il rapporto che sono riusciti a creare dopo la separazione è invidiabile. Si vogliono bene, c’è molto affetto e vanno d’accordo, non solo per la serenità del figlio Nicola ma anche per il bene che li ha sempre legati. Per questo Casa Chi oggi ha ospitato proprio il cantante nel consueto appuntamento su Instagram.

Una delle prime domande dei giornalisti è stata sulle dinamiche che sta scatenando Miriana Trevisan al GF Vip. In effetti la Trevisan ha dimostrato in più occasioni di non avere peli sulla lingua, se ha qualcosa da dire la dice e anche in modo chiaro e diretto. Ebbene, secondo Pago, ben presto scopriremo anche una Miriana del tutto diversa. Lui ha l’impressione che la sua ex compagna abbia ancora il freno a mano tirato, ma non sa come mai. La Trevisan sarebbe molto più allegra ed espansiva di come è apparsa nei primi giorni, ma probabilmente questo lato del suo carattere salterà fuori appena avrà più confidenza con la Casa e con gli altri concorrenti.

Mirian ha passato inoltre dei giorni non facili inizialmente. Si sentiva quasi isolata dal resto del gruppo, soprattutto dalle donne. Quei momenti non sono stati semplici neanche per il figlio Nicola: voleva correre al GF Vip da sua mamma. Pago ha raccontato che il figlio vuole vedere sempre il reality per non perdere d’occhio la madre. E proprio quei giorni in cui Miriana si sfogava sentendosi sola, Nicola ha fatto una particolare richiesta a papà Pago:

“Nicola non dico che ci è rimasto male, ma voleva entrare. Mi ha detto due o tre volte fatti chiamare, chiama Alfonso Signorini e vai a dire qualcosa a mamma”

Pago è riuscito a tranquillizzare il figlio spiegandogli che sono cose che succedono al Grande Fratello Vip. C’era solo bisogno di un po’ di tempo, quello necessario affinché Miriana prendesse confidenza con il gioco e con le persone nella Casa. Adesso va meglio, Nicola si è tranquillizzato. Per ora non vuole più chiamare Signorini, insomma.