GF Vip, news: famosissima soprana nel cast (cosa ne pensa l’ex marito?)

Alfonso Signorini vuole alzare ancor più l’asticella in merito al ‘peso’ del cast del Grande Fratello Vip. La prossima edizione, la sesta (in partenza a settembre 2021), pare che accoglierà dei nomi assai ‘ghiotti’. D’altra parte da quando il direttore di Chi Magazine ha preso tra le mani le redini del reality più spiato d’Italia è fuor di dubbio che la questione ‘concorrenti’ ha avuto un salto di qualità (nelle ultime edizioni condotte da Ilary i ‘vip’, quelli davvero famosi, scarseggiavano. Con Signorini la rotta è stata cambiata). Ebbene? Qual è stato il colpaccio messo a segno dal re del gossip? Trattasi di Katia Ricciarelli, celebre soprano nonché chiacchieratissima ex moglie di ‘sua maestà televisiva’ Pippo Baudo.

Lo scoop è targato Oggi. Il magazine, con un articolo a firma di Alberto Dandolo (giornalista esperto di retroscena televisivi), assicura che Katia Ricciarelli entrerà nella Casa. A 75 anni, l’artista avrebbe deciso di rimettersi in gioco e avrebbe scelto il GF Vip, una delle trasmissioni più temute dalle celebrità. Motivo? Inevitabilmente, essendo ripresi 24 ore su 24, non c’è modo di preservare l’aura da vip. Nella Casa, si emerge per quel che si è sul serio, con pregi e difetti. Nessuna eccezione. Buona fortuna!

Sempre Oggi assicura che per l’ex di Pippo Baudo la trattativa è ormai conclusa. Unico fattore che potrebbe farla naufragare sarebbe un ripensamento dell’ultima ora da parte della soprana oppure cause di forza maggiore. Naturalmente, fa sapere ancora Dandolo, un ruolo fondamentale nella scelta di Katia lo ha giocato anche il lauto cachet che le hanno promesso da Cologno Monzese. Si sussurra infatti che il contratto sarà siglato dalla 75enne anche perché la somma offertale non è proprio da poco.

Pare inoltre che la cantante sarebbe assai vogliosa di sbarcare nella dimora di Cinecittà, desiderosa di affrontare una nuova avventura. D’altra parte non sarebbe la prima volta in un reality per lei. Chi ha buona memoria la ricorderà a La fattoria, nell’edizione andata in onda nel 2006. E Pippo Baudo? Chissà cosa gli frullerà in testa nel sapere che la sua ex moglie entrerà (ammesso e non concesso che sia così) nella Casa più spiata d’Italia, dove si sa, che se qualcuno ha qualche scheletro nell’armadio, gli viene tirato fuori.