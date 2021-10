Lorenzo Amoruso continua a difendere a spada tratta Manila Nazzaro, e non è l’unico. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in cui Manila è stata protagonista di un blocco per lo scontro con Raffaella Fico. La Nazzaro ha avuto però una manciata di minuti, troppo pochi, per parlare e non è riuscita a spiegare bene la sua posizione. Quando ha chiesto di poter proseguire nella spiegazione, Alfonso Signorini l’ha interrotta e ha detto che dovevano passare ad altro. Non è la prima volta che succede, inoltre, leggendo sui social, di questo “altro” poco interessava al pubblico.

Signorini non ama molto parlare delle dinamiche della Casa, lo ha dimostrato nel corso delle ormai tre edizioni che conduce. Al conduttore piacciono le storie e le sorprese, onnipresenti nelle puntate in prima serata. Lo spirito del Grande Fratello è un altro e questo è fuori discussione, ma il suo modo di condurre piace ai Vipponi che quindi accettano più volentieri di partecipare al reality. Insomma, un compromesso per avere un bel cast. Il pubblico però non accetta che un concorrente venga interrotto quando parla. Manila Nazzaro è stata interrotta per l’ennesima volta ieri sera, così Lorenzo Amoruso ha sbottato su Instagram:

“Niente abbiamo capito che Manila non può mai parlare o dare spiegazioni e difendersi da accuse perché quando tocca a lei rispondere bisogna cambiare argomento. Grazie Grande Fratello Vip. Diritto di replica non si nega a nessuno”

Stavolta anche lo staff della Nazzaro non è rimasto in silenzio. Dopo l’accaduto, chi gestisce il profilo Instagram ha condiviso tra le stories tutti i pensieri dei fan che si sono lamentati di questa disparità di trattamento. Servirà a qualcosa tutto questo? Signorini darà ascolto ai fan di Manila Nazzaro, e del GF Vip in generale, dando più spazio alle dinamiche della Casa e soprattutto non interrompendo più un concorrente? Oppure continuerà dritto per la sua strada, con le storie e i gossip che più gli interessano, non ascoltando le richieste del pubblico? Tante domande a cui i fan di Manila vorrebbero risposte.

Sophie Codegoni e Greta Mastroianni con lo stesso pigiama: ancora strani incroci fra le due

Intanto le news sul GF Vip 6 non finiscono qui. Qualche giorno fa nella Casa si è scatenato il caos quando Manila e Francesca Cipriani hanno parlato di accordi presi da Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi prima di entrare nella Casa. Accordi giustificati dal conduttore, tra l’altro, che reputa legittimi se presi prima dell’inizio del reality show e finalizzati a emergere nel programma. Ognuno ha le proprie strategie: lo ha detto chiaro e tondo Alfonso nel corso delle scorse puntate, rispondendo ai dubbi del pubblico sulle interferenze di Fabrizio Corona.

Ebbene, queste interferenze non sono finite, ma stavolta hanno lasciato di sasso anche Sophie Codegoni: Greta Mastroianni ha il suo stesso pigiama nelle foto per Chi Magazine. Prima il videomessaggio registrato a casa Corona, adesso lo stesso pigiama sfoggiato sulle pagine di Chi: i sospetti del pubblico sono sempre più certezza, le due ragazze sono in qualche modo legate ed è innegabile perché fanno parte della stessa agenzia. Quindi è facile che abbiano anche lo stesso sponsor nell’abbigliamento. Ma questa cosa a Sophie, che ha riconosciuto il pigiama di Greta, pare non vada molto a genio. Alla Fico infatti ha detto:

“Ho capito una cosa e mi auguro tanto che non sia quello. In una foto c’era lei con un pigiama. Conosco quel pigiama. Spero che sia un caso. Se non lo è, ci rimarrei tanto male”