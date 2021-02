GF Vip, nessuno crede a Dayane: “Fredda e lucida, fa spavento”, la critica

Nessuno crede a Dayane Mello. C’è chi l’ha sempre vista come un’abile e spietata giocatrice e chi si è ricreduto nel tempo. Ma molti ormai non le credono più. Seppure la modella goda del supporto indiscusso del suo Brasile – che continua a votare – e di una buona fanbase in Italia, la gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip non ne può più del suo gioco. Per molti troppo subdolo e cattivo. Dayane ha saputo mettere in atto una strategia perfetta, è riuscita non solo ad attirare i riflettori su di sé, ma anche a conquistare il supporto incondizionato dei suoi fan. Qualsiasi cosa lei faccia o dica, i fan la supportano e la difendono. E se lei ordina “A”, loro eseguono “A”. Ma naturalmente non tutti si sono lasciati conquistare da questo modo di fare della Mello e sono davvero in tantissimi a non crederle più.

Dayane potrebbe essersi tirata la zappa sui piedi definitiva proprio dichiarando il suo amore a Rosalinda Cannavò. Non solo perché poco dopo l’ha nominata e ha detto che in realtà l’amava, non la ama, ma si è tradita con una dichiarazione di non molto tempo fa. Sul Web in questi giorni è tornato a circolare un video in cui Dayane Mello afferma di non riuscire a spiegarsi come le persone possano innamorarsi sia di uomini sia di donne, prima di uno e poi di un’altra. Insomma, un discorso in cui pare di capire che lei non comprenda in tutto e per tutto l’essere bisessuale. Salvo poi raccontare di aver avuto esperienze anche con le donne e di essersi innamorata di Rosalinda. L’incoerenza ha fatto da padrone nel suo percorso, ma su questo punto se avesse mentito non sarebbe una cosa bella.

Proprio questo è stato il primo punto su cui oggi Karina Cascella ha attaccato la Mello su Instagram: “Quando ti devi parare il c..o ami sia uomini sia donne, quando invece non ti conviene non lo capisci?”. E ancora: “Pensi di essere tanto furba eh?”. Anche Karina però pare convinta che questa strategia di Dayane la porterà alla vittoria, anche se non è convinta che sarà una vittoria meritata. Ma non è finita qui. Seguendo il daytime del GF Vip di oggi, Karina è tornata all’attacco:

“Il gelo, la lucidità, la freddezza che questa donna ha nelle sue scelte fa spavento. Unico obiettivo. Vincere. Lei ha fatto tutti i suoi ragionamenti, pensa che restando nella Casa il pubblico la farà vincere per quello che ha passato”

Nelle stories Karina ha anche difeso Tommaso Zorzi. Secondo l’opinionista di Barbara d’Urso infatti Zorzi sarebbe stato sì duro nel suo attacco a Dayane degli ultimi giorni, ma avrebbe solo descritto la realtà: “Una verità che lascia sicuramente di stucco ma che è pur sempre una verità”. Quindi la Cascella ha ricordato che a Dayane sono piaciuti più concorrenti nella Casa, dichiarandosi alla fine anche a Rosalinda. Salvo poi nominarla. Per Karina tutto il suo percorso sarebbe surreale.

Ha anche fatto una riflessione sulle polemiche degli ultimi giorni. Nella Casa infatti Samantha De Grenet, e fuori dalla Casa i fan di Dayane, vorrebbe che alla concorrente venisse perdonato tutto perché sta attraversando un periodo non facile. Ma è stata la Mello a riaccendere le dinamiche, rimettendosi in gioco, quindi perché gli altri concorrenti dovrebbero farsi dire di tutto senza potersi difendere? Karina ha infatti aggiunto:

“Ha perso suo fratello, è rimasta nella Casa: scelta sua, quindi deve essere compatita per qualsiasi cosa lei faccia? […] La scelta di restare non può giustificare tutto… L’incoerenza, la falsità e questi sentimenti pronunciati così con una leggerezza eccessiva. Sentimenti a comando. Ci sono persone che lottano davvero per farsi accettare e non è giusto inventarsi amori così a caso, perché in quel momento c’era il bisogno”

Ognuno è libero di elaborare il lutto come vuole e sente, su questo la Cascella è stata chiara. Tuttavia se Dayane ha scelto di riaffilare i coltelli contro tutti, Stefania e Rosalinda in primis, allora perché loro dovrebbero dimenticare tutto e non pensare al gioco, quando la prima a pensare al gioco è proprio Dayane? E questo attacco di Karina va ad aggiungersi a una serie di opinioni giunte in queste ore. Pensiamo per esempio a Tommaso Zorzi e Imma Battaglia, che non credono alla dichiarazione d’amore per Rosalinda.