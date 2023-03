Edoardo Donnamaria ha fatto degli auguri speciali ad Antonella Fiordelisi. Non può essere in studio al Grande Fratello Vip 7 perché squalificato, anche se Signorini e i suoi autori hanno ampiamente dimostrato di poter fare eccezioni. Non è accaduto per Edoardo, che però ha potuto inviare un video di auguri alla sua fidanzata. E non ha fatto solo questo! Se in studio deve sottostare alle regole della produzione, le strade di Roma sono libere e lui dopo la puntata è tornato a urlare col megafono fuori dalle mura di Cinecittà. E non ha fatto solo questo.

Subito dopo la puntata, Edoardo ha urlato per Antonella col megafono. “Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo”, questo le ha urlato dalla strada. Per fortuna lo hanno sentito e sono corsi tutti in giardino per questa sorpresa, che non era mica finita. Sono stati degli auguri col “botto”, anzi coi botti: Donnamaria ha regalato fuochi d’artificio ad Antonella! Il cielo sopra la Casa del Grande Fratello Vip si è illuminato con i fuochi d’artificio, che pare però abbiano svegliato tutto il quartiere (e qualcuno sui social si è lamentato). Gli auguri di Edoardo sono arrivati in piena notte, dopo la puntata.

A vedere i fuochi d’artificio c’erano praticamente quasi tutti, tutti con il sorriso e felici di assistere a questo gesto d’amore di Donnamaria. Queste le parole di Antonella: “È pazzo Edoardo, è pazzo. Ti amo! Ti amo! Non ci credo. Grazie amore”. Lei era molto felice di questa sorpresa, ma Edoardo è stato inneggiato da tutti i suoi amici anche. Gli Spartani hanno fatto partire il coro “Edoardo, Edoardo, Edoardo”. Grandi sorrisi per questa follia d’amore Donnalisi, anche i fan sui social erano felicissimi per la coppia.

I fuochi lei che urla ti amo che coppia cringe li amo pic.twitter.com/aKS9MPBnZR — giulia (@itsallafkgmess) March 14, 2023

Edoardo Donnamaria incontra papà Fiordelisi: la foto insieme

Proprio dopo la puntata, inoltre, c’è stato l’incontro tra Edoardo Donnamaria e papà Fiordelisi, che le ha fatto una sorpresa in giardino. Con loro c’era anche Marco, l’amico di Antonella che le ha fatto una sorpresa ieri sera in puntata. I Donnalisi hanno cominciato a far circolare la foto di Edoardo e il signor Stefano sui social. Nelle foto, inoltre, si vede che Edoardo indossa le ciabatte di Giaele: sono quelle col pelo, Giaele aveva chiesto ad Antonella di metterle nella valigia di Edoardo per regalargliele.

Grande assente nelle foto, invece, papà Donnamaria, altro fan accanito della Vippona. Il signor Vincenzo, papà di Edoardo, ha infatti lasciato un commento: “Auguri Antonella! Ho scoperto che sono meno bravo di Edo a fare gli auguri. Quello sc..o non ci ha detto niente ieri sera. Sennò venivamo anche noi! Tutti a votare la doc!”. Anche in questo messaggio non ha mancato di supportare Antonella al GF Vip 7, che è al televoto per decidere il secondo finalista.