In occasione del compleanno di Antonella Fiordelisi, scattato alla mezzanotte di martedì 14 marzo, la produzione ha deciso di fare una sorpresa speciale all’influencer campana. Alfonso Signorini ha infatti scelto di invitare nuovamente Stefano Fiordelisi, il chiacchieratissimo padre della concorrente diventato in queste settimane una vera e propria star sui social con i suoi tweet e i suoi contenuti Instagram spesso pungenti.

Entrato in giardino mentre la figlia era freezzata, Stefano Fiordelisi ha subito iniziato il suo discorso complimentandosi con la figlia per lo splendido percorso fatto all’interno della casa. Ma non si è limitato ai soliti convenevoli.

Fiordelisi padre non ha infatti proprio resistito e si è sentito in dovere di bacchettare la figlia per un motivo a dir poco assurdo. Fiordelisi senior si è infatti reso conto, seguendo Antonella Fiordelisi da casa, che la figlia non fa abbastanza attività fisica, perlomeno secondo il suo giudizio. “Quando ti senti giù fai attività fiisica, il tuo mondo è stato sempre lo sport. è un antistress…” ha commentato l’uomo, scatenando le ire del web.

La reazione del popolo di Twitter al discorso di Fiordelisi

Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che Antonella Fiordelisi, che alle spalle ha tanti anni da schermitrice, abbia un fisico a dir poco invidiabile che in tantissime sognano di avere. Che bisogno c’era, dunque, di fare dei commenti sul suo fisico e sullo sport che non sta facendo all’interno della casa? Questa è anche l’opinione di molti utenti online, che su Twitter hanno massacrato Fiordelisi padre per quell’uscita. Ecco una selezione dei cinguettii a lui dedicati.

Ha un fisico della Madonna e le dicono di allenarsi?! Ma tutt'appo'?!? #gfvip #donnalisi — Ste (@stetuttamatta) March 13, 2023

MIO PADRE CHE CONTINUA A DIRMI “MANGIA A PAPÀ, MANGIA” PURE SE NON NE AVREI BISOGNO E IL PAPÀ DI ANTONELLA CHE LA ESORTA AD ALLENARSI QUANDO LEI HA UN FISICO TOP. NON È COLPA MIA SE NON PERDO UN ETTO, PAPÀ ABBIAMO SBAGLIATO TUTTO???? #GFVIP #oriele — are.F???? (@lasciamistareva) March 13, 2023

Antonella non mi piace come persona e come concorrente, ma che chiunque vada a farle una sorpresa, parli del suo fisico tra l'altro perfettamente in forma, dicendole di allenarsi,mangiare meno ecc. inizia a darmi sui nervi. #gfvip — Anthares (@Anthare09953871) March 13, 2023

Viene da pensare che, probabilmente, il padre sia così tanto ossessionato per il fisico della figlia proprio perché in passato era stata una sportiva a livello professionale. Ora però, forse, sarebbe anche il caso di lasciarla un po’ in pace!

Antonella Fiordelisi: quando parlava di come si era rimessa in forma

Appena lo scorso luglio, la Fiordelisi raccontava ai suoi follower come era riuscita a rimettersi in forma (come se fosse mai stata fuori allenamento!) perdendo ben 6 kg nel giro di pochi giorni. Ovviamente, il suo cambiamento fisico (notato da molti dei suoi follower) era legato ad una particolare dieta (i dolci erano proibiti!) e a tanta palestra, ma anche a delle sessioni di massaggi ad hoc.