La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere per gesti tutt’altro che educativi. Questa volta al centro della bufera ci è finita Nicole Murgia, praticamente sconosciuta ai più ed entrata nella Casa più spiata d’Italia principalmente per via della diatriba con Vittoria Deganello, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che aspetta una figlia dal fratello della gieffina, il calciatore della Spal Alessandro Murgia.

Nelle ultime ore Nicole Murgia si è resa protagonista al GF Vip di un gesto che non è particolarmente piaciuto al pubblico e che rischia di metterla in una brutta situazione. Mentre era in cucina con Luca Onestini e Oriana Marzoli Nicole si è lanciata del sale alle spalle subito dopo il passaggio di Nikita Pelizon. Quest’ultima continua dunque ad essere accusata di portare sfiga nonostante la squalifica di Elenoire Ferruzzi e le ramanzine di Alfonso Signorini.

Solo lo scorso ottobre, infatti, Elenoire è stata mandata al televoto flash – e cacciata via dal pubblico con una percentuale bulgara – per i suoi comportamenti poco rispettosi nei confronti della giovane modella. A far indignare è stato soprattutto il gesto dello sputo che la Ferruzzi ha fatto quando è passata la Pelizon. Elenoire ha provato a giustificarsi dicendo che aveva semplicemente un seme di mela in bocca ma nessuno ha creduto alle due parole.

Succederà lo stesso a Nicole Murgia? Sul web sono tanti, tantissimi, i fan del Grande Fratello Vip e soprattutto di Nikita Pelizon che hanno chiesto provvedimenti di questo tipo. Tra l’altro lo staff dell’ex tentatrice di Temptation Island ha di recente annunciato di aver deciso di agire legalmente contro alcuni Vipponi della Casa più spiata d’Italia. Su Instagram i collaboratori di Nikita hanno fatto sapere:

“L’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informeremo sui relativi sviluppi”

GF Vip, chi ha rubato la collana di diamanti di Sofia Giaele De Donà?

In attesa di conoscere il destino di Nicole Murgia, al GF Vip 7 è sparita una collana di diamanti. A denunciare l’accaduto Sofia Giaele De Donà, piuttosto preoccupata per questo colpo di scena inaspettato. Al momento non si hanno notizie a riguardo.

Antonella Fiordelisi, parlando con la coinquilina, avrebbe però assicurato di aver ricevuto da una sua amica, ex concorrente del programma, il consiglio di non portare oggetti di valore nel bunker di Cinecittà. Accuse piuttosto pesanti che sarebbero state confermate da Nikita Pelizon. Sarà vero?