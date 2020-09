Natalia Paragoni ha accusato dei sintomi riconducibili al coronavirus. Da qui la scelta di annullare tutti i suoi impegni professionali imminenti, sparire per un po’ dai social e sottoporsi all’esame del tampone. A raccontare la vicenda è stata lei stessa, attraverso una serie di Stories Instagram. Della questione è all’oscuro il fidanzato Andrea Zelletta che attualmente è impegnato al Grande Fratello Vip (Canale 5). L’ex tronista, comunque, può stare tranquillo in quanto il risultato dell’esame effettuato dalla fidanzata ha dato esito negativo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che per cercare di agire nel modo più corretto e sicuro possibile ha rinunciato a partecipare, suo malgrado, alla Fashion Week che si tiene in questi giorni a Milano.

GF Vip, Natalia Paragoni: esito al tampone negativo, ma sfilate annullate

“Scusate se sono stata un po’ assente sui social perché non stavo molto bene e ieri mattina ho voluto fare degli accertamenti per quanto riguarda alcuni sintomi che avevo”. Così esordisce Natalia pubblicando una serie di Stories Instagram e aggiungendo di aver fatto il tampone, di cui ha avuto il risultato nelle scorse ore. “Sono super felice perché è negativo”, ha narrato, tirando un sospiro di sollievo. Tuttavia, in via precauzionale, prima ancora di aver ottenuto l’esito dell’esame, ha annullato tutte le sfilate in programma in questi giorni relative alla Fashion Week. “Per rispetto mio e per rispetto vostro ho preferito evitare”, ha concluso la Paragoni, invitando i suoi numerosi followers a comportarsi nello stesso modo per arginare il contagio, laddove dovessero trovarsi in una situazione simile alla sua.

Natalia Paragoni e la fiducia riposta in Andrea Zelletta

Nell’ultimo numero di Chi Magazine, l’ex corteggiatrice ha parlato del suo rapporto con Zelletta e delle impressioni avute fino ad ora del percorso del compagno al Grande Fratello Vip. La giovane si è mostrata molto sicura di sé e fiduciosa nei confronti del partner, descrivendolo come una persona con dei valori ferrei e assai rispettosa degli altri e dei rapporti umani. Nessuna preoccupazione nemmeno per quanto riguarda Dayane Mello, che si è spogliata innanzi all’ex tronista nei giorni scorsi, mentre si cambiava gli abiti. Insomma, Natalia, per ora, non teme alcuna ‘concorrenza’, certa che il cuore di Andrea batta in una sola direzione: quella che porta a lei. Attenzione però: il Grande Fratello Vip ha appena ingranato e il percorso è lungo e irto di ostacoli. Anche per Zelletta.