GF Vip, Natale teso: regalo gate e brutto gesto di Salatino (video)

Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Nel corso della Vigilia e del giorno di Natale due episodi hanno innescato una certa tensione nella Casa più spiata d’Italia. Uno è stato il regalo ricevuto da Edoardo Donnamaria da parte di sua cognata, la moglie di uno dei suoi fratelli, l’altro è stata una reazione alquanto dura e tutt’altro che garbata che ha visto protagonista Luca Salatino che si è scagliato contro Oriana Marzoli. Ma si proceda con ordine: Donnamria si è ritrovato tra le mani un dono assai particolare, come a dire strano, ossia una bambolina con un cuore rotto e la scritta “ex”, accompagnata da una lente di ingrandimento. Il volto di Forum ha provato a decifrare tale regalo. Con lui Antonella Fiordelisi che ha avanzato l’ipotesi che il dono fosse un messaggio contro il loro legame sentimentale.

Nel momento in cui la Fiordelisi ha manifestato le proprie perplessità, Edoardo si è innervosito: “L’altro mio fratello ha detto: ‘Non vedo l’ora di conoscere Antonella”. “Ma l’altro tuo fratello non ha mandato queste cose”, la secca replica di Antonella. A questo punto Donnamaria ha rimproverato la compagna senza se e senza ma: “Antonella sei estremamente inopportuna, non so come dirtelo”. “Ci sta che uno indaga su questi regali”, la difesa della donna. “Sì, ma lo dovrei farlo io”, altra risposta piccata di Donnamaria. “Perché mi tratti male? Non ti sto facendo nulla io. Cosa urli?”, la controreplica della Fiordelisi.

Edoardo: “Stai continuando a dire che non ti hanno nominata e non è carino… basta, non serve!”. Il volto di Forum si è poi rivolto a Micol Incorvaia, ribadendo il concetto: “Mi sta continuando a dire che non l’hanno nominata, ma sta scherzando?”. “Se dovessi stare sul ca**o ad un fratello c’hai sua madre e l’altro fratello – l’intervento di Micol -. Edo, se lei sta male, non andare ad infierire, ha le lacrime agli occhi. Tu al suo posto ti saresti arrovellato un’ora per capire questa cosa?”

Resta il fatto che il ‘regalo gate’ non ha trovato una risposta e il mistero sul significato del dono spedito nella Casa dalla cognata di Donnamaria non è stato risolto.

Antonella vuole sapere se i suoi parenti hanno scritto qualcosa su di lei, Edoardo.D le risponde male e Micol difende Antonella LA MAGIA DEL NATALE ✨#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/UeCeeQoBoS — soleilandia???? (@sisonokevin) December 24, 2022

GF Vip 7, Luca Salatino contro Oriana Marzoli

Altre tensioni si sono verificate nel momento in cui Luca Salatino ha allontanato con modi tutt’altro che galanti Oriana, la quale l’ha canzonato in modo simpatico chiamandolo “Soraio”. La venezuelana, avvicinatasi all’ex tronista di Uomini e Donne per sottolineare che lo stava prendendo in giro bonariamente, ha dovuto incassare una reazione inaspettata.

Salatino, evidentemente adirato e poco incline ad accettare lo scherzo, ha spintonato leggermente la donna, dicendole con toni e termini duri di andarsene via: “Non ti allargare, non ti allargare… Non mi va di litigare proprio… vedi di farti i ca**i tuoi, dai levati. Non ti avvicinare! Oh… fammi il favore, te lo chiedo per favore eh!”. A Natale siamo tutti più buoni, o quasi!