GF Vip, Monte contro Signorini: Marco Ferri interviene in difesa dell’amico

Grande Fratello Vip, scontro tra Francesco Monte e Alfonso Signorini: Marco Ferri dice la sua

Nel corso della diretta del 22 ottobre del Grande Fratello Vip, Francesco Monte si è lasciato andare a un lungo sfogo contro Alfonso Signorini. I due hanno discusso animatamente, dopo un filmato mostrato a Giulia Salemi. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, il programma decide ogni volta di distorcere la realtà per fare show. In particolare, alla Salemi è stato mostrato un video in cui Monte piangeva in confessionale parlando della sua passata relazione con Cecilia Rodriguez. Francesco ha rivelato di essere stato un’ora e mezza a parlare di Giulia e il programma, invece, avrebbe deciso di mandare in onda solo la parte su Cecilia. Una scelta che non è stata proprio apprezzata da Francesco, il quale si è alzato dal divano per ribellarsi. Monte ha alzato il tono della voce e Signorini gli ha consigliato di abbassare la voce. Ma il gieffino è comunque apparso molto arrabbiato per questa situazione che sta vivendo nella Casa. Ed ecco che a prendere le sue difese ora ci pensa Marco Ferri.

Grande Fratello Vip, Marco Ferri prende le difese di Francesco Monte

Marco Ferri a Mattino 5 prende le difese del suo amico, dopo aver visto il suo duro sfogo in diretta. I due si sono conosciuti all’Isola dei Famosi e lì sembra proprio sia nata una bella amicizia. In studio, l’ex naufrago rivela di essere pienamente d’accordo con le parole di Monte, in quanto nella Casa non sta parlando solo di Cecilia. Secondo Marco, Francesco ha molto da dare e nel programma, quando si parla di lui, spesso si fa riferimento alla sua passata storia con la Rodriguez. Ferri è sicuro del fatto che per Francesco sia frustrante dover vedere sempre gli stessi filmati, quando lui parla anche di altro. A Mattino 5 c’è, però, chi è sicuro del fatto che Monte sia all’interno della Casa solo perché è l’ex di Cecilia.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte nella Casa solo perché è l’ex di Cecilia?

Marco dichiara che Francesco non è assolutamente nel programma in quanto ex di Cecilia. A sostenere le sue parole ci pensano Costantino Vitagliano e Turchese Baracchi. I due affermano che, invece, Francesco è diventato ormai un personaggio indipendentemente dalla sua passata storia con Cecilia. Ricordiamo che Monte è diventato noto al pubblico con la sua partecipazione a Uomini e Donne.