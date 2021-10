GF Vip, Miriana e Nicola distanti: la Trevisan in lacrime, lui vuole chiudere

Cosa sta succedendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al GF Vip 6? Ieri sera c’è stata una battuta d’arresto nella conoscenza fra i due. Proprio quando sembravano pronti a fare un piccolo passo in avanti, visto che ci sono stati dei timidi baci, ma ci ha pensato mamma Patrizia Mirigliani a far allontanare i due. Si può dire che la Mirigliani abbia raggiunto il suo obiettivo? Era chiaro che lei, così come lo staff Instagram di Nicola, volessero un distacco da Miriana e così sta succedendo. Che sia lui ad aver recepito il messaggio o che sia lei ad aver capito che non nascerà l’amore, oggi Miriana e Nicola sono lontani.

Ieri sera i due hanno scoperto e risposto agli attacchi di mamma Patrizia, stamattina si sono svegliati con gli animi un po’ agitati. Miriana si è sfogata con Alex Belli e Carmen Russo, a loro ha detto di non gradire che si dica di lei di essere stata disonesta con Nicola. La Trevisan è finita in lacrime, consolata da Alex, perché si è sentita giudicata e oppressa dalle accuse ricevute in puntata. Gli altri Vipponi le hanno spiegato che non deve preoccuparsi di ciò che viene detto fuori dalla Casa e che non doveva farsi influenzare da questo. Belli ha consolato Miriana, che si è sfogata:

“Tutto perché mi sono lasciata corteggiare, per una volta che lascio avvicinare una persona dopo tanto tempo. Io sono certa di aver cercato di non fargli male in tutti i modi, anche essendo dura”

Carmen le ha detto che non deve farsi nessuna colpa e che deve essere serena. Miriana è a posto con la coscienza, sa di essere sempre stata sincera con Nicola. Tuttavia ha avuto la sensazione che questa sincerità sia stata travisata e questo l’ha fatta soffrire oggi. Nel frattempo, Nicola Pisu si è isolato in giardino pensieroso. Qualcuno ha provato ad ascoltare anche il suo punto di vista, così lui non ha nascosto di essersi accorto di non piacere a Miriana. Clarissa gli ha fornito qualche spunto per vedere la situazione in maniera diversa, pensando che invece potrebbe piacere alla Trevisan che per questo ha preferito andarci con i piedi di piombo.

Entrambi stanno soffrendo oggi, chi per un motivo chi per un altro, e non si sono rivolti la parola per il momento. Di sicuro avranno un confronto nei prossimi giorni, ma Nicola Pisu pare deciso a chiudere con Miriana Trevisan. Lo ha detto ai suoi compagni d’avventura, spiegando di essere fatto così: quando si accorge che non può nascere nulla, molla la presa e chiude del tutto. Le sue perplessità sono nate nel momento in cui la Trevisan si è mostrata scostante nei suoi comportamenti con lui, quindi non riesce a capire cosa vuole. Al contrario, invece, Miriana sente di essere sempre stata trasparente. In un confronto con Davide Silvestri ha spiegato il suo punto di vista sul rapporto: