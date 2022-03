GF Vip Miriana al pepe: “Notti Manuel e Lulù? Voi umani non potete capire”

L’ex Non è la Rai, in una lunga intervista a Casa Chi, ha fatto delle confessioni inedite circa quel che capitava di notte al GF Vip

Al Grande Fratello Vip le telecamere riprendono 24 ore su 24, ma naturalmente non tutto quel che capita all’interno della Casa più spiata d’Italia viene mandato in onda. Insomma, una regia televisiva c’è e, come è normale che sia, qualcosa si mostra, altro, invece, viene tagliato o semplicemente non trasmesso. Ci ha pensato Miriana Trevisan, intervistata a Casa Chi, a raccontare degli aneddoti inediti relativi a ciò che non si è visto. I racconti dell’ex Non è la Rai, in particolare, si sono concentrati su quel che avveniva di notte. “Cose assurde”, ha sottolineato l’ex moglie di Pago, che ha fatto delle confessioni alquanto curiose su Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, oltre a stroncare per l’ennesima volta Soleil, con la quale ha avuto una lunga serie di attriti. Tra le altre cose, ha fatto chiarezza su suo legame con Pago, chiudendo a un eventuale ritorno di fiamma.

Pronti via, le prime considerazioni della Trevisan sono riservate a Delia Duran e Alex Belli. E sono considerazioni non tenere: “Quale coppia scoppierà prima? Alex e Delia sono già scoppiati, sono belli scoppiati così”. Spazio quindi ad Alessandro e alla Codegoni: “Basciano e Sophie? Vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle. Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte”.

Le esternazioni più interessanti sono quelle inerenti al legame tra Lulù e Manuel e a quel che succedeva nelle ore notturne tra i due piccioncini. “Lulù e Manuel… Sentivo delle cose assurde di notte, tipo ‘zia Miri, aiuto, questo mi pizzica e mi fa cose’”. Che genere di cose? Su questo, per ora, non è dato sapere. Capitolo Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi; in questo caso Miriana ha anche colto la palla al balzo per rifilare una bordata a Soleil: “Li vedo bene, poi lui, dopo aver avuto Soleil… Questa donna è oro colato”.

Quando le viene chiesto chi abbia “consumato” di più all’interno delle mura della dimora di Cinecittà, la Trevisan torna a menzionare la principessa e il nuotatore triestino: “La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera”.

L’argomento si è spostato sulla vincitrice della sesta edizione del reality, Jessica Selassié. La showgirl campana pensava che il trionfo avrebbe visto protagonista un altro concorrente e invece… “Sì è vero che io sento quello che può accadere. Però non avevo previsto la vittoria di Jessica, ma la desideravo. Per me aveva vinto su delle sue cose personali, quindi era vincente. Il pubblico si è allineato ed ha risposto. E Jessy è anche la mia vincitrice personale”.

Miriana, nessun ritorno in love con Pago

Infine, largo al capitolo sentimentale. In molti telespettatori, dopo aver visto in diretta il profondo rispetto, il forte affetto e la poderosa stima che legano Pago e Miriana, si sono domandati se è possibile che possa avvenire un ritorno di fiamma. La Trevisan ha replicato così sulla questione: