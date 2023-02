GF Vip Milena imita Nikita: è bufera. Cosa dice l’avvocato di Pelizon

Al Grande Fratello Vip 7 un momento scherzoso che ha visto protagoniste Nikita Pelizon e Milena Miconi sta scatenando in queste ore numerose polemiche. I fan della prima chiedono addirittura la squalifica immediata per l’attrice. Ma qual è il motivo di tanto rumore? Durante il GF Game Night, portato avanti da Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, ci sono stati come sempre tanti giochi e anche delle imitazioni, tra quiz e cabaret. Ad esempio, Antonella Fiordelisi è stata costretta a dichiarare in ginocchio di fronte a Oriana Marzoli di aver copiato la sua coda di cavallo.

Tavassi e Nicole Murgia hanno imitato rispettivamente Daniele Dal Moro e l’eccentrica venezuelana. Attilio Romita ha dato vita a uno spogliarello e Milena si è lasciata andare a un’imitazione di Nikita che ha raccolto non poche critiche. La Miconi ha dato vita a un siparietto che fuori dalla Casa di Cinecittà sta facendo parecchio discutere. L’attrice ha indossato in confessionale una parrucca verde e ha iniziato a imitare Nikita, ponendo attenzione sul suo accento e non solo.

In particolare, Milena al GF Vip 7 ha continuato la sua imitazione riportando al centro della scena la questione sulla scaramanzia. “Devo soccorrere qualcuno, qualcuno che sta soffrendo. Chi? E che ne so. Ci stanno le telecamere? Allora io vado a clippare. Adoro”, dichiara Milena mentre tutti i suoi compagni d’avventura assistono alla scena divertiti. E ancora: “La vecchia mietitrice questa notte verrà a prendervi, adoro la vecchia mietitrice. Che ridere”.

I riferimenti non sono piaciuti per nulla ai fan di Nikita Pelizon, che hanno chiesto addirittura la squalifica di Milena dal programma condotto da Alfonso Signorini. Molti affermano sui social che la Miconi dovrebbe vergognarsi per quanto fatto. La rabbia deriva, però, da fatti avvenuti nei mesi precedenti. In particolare, Eleonoire Ferruzzi è stata squalificata quando ha sputato a terra al passaggio di Nikita.

Nicole Murgia è stata accusata da alcuni telespettatori di aver buttato del sale alle sue spalle vedendo avvicinarsi la Pelizon. Questi gesti scaramantici hanno generato l’ira dei fan di Nikita, che ora si scagliano contro Milena. Ma non sono gli unici a portare avanti la questione. Il team che sostiene la Pelizon nella Casa di Cinecittà ha appena rivelato su Instagram di aver contatto l’avvocato per capire come agire con quanto accaduto nella serata di ieri.

Come si legge tra le Stories del profilo ufficiale di Nikita di Instagram, gestito dalla sua amica Giulia, il legale ha spiegato come stanno davvero le cose. L’imitazione messa in scena da Milena non rappresenta un fatto diffamatorio, ma semplicemente un episodio di satira. In effetti, il tutto è avvenuto in un’atmosfera scherzosa. Anche Oriana è stata imitata da Nicole ed è rimasta serenamente al gioco, senza farsi problemi.

“Ragazzi buongiorno, ho appena concluso una call con l’avvocato di Nikita. Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza tra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è proprio quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti. qualche limite però dovrebbe essere ricavato dal buonsenso. Ritengo che rimane una clip di pessimo gusto, che chiaramente non rispecchia la realtà e che, purtroppo, ha solo ferito Nikita”

Il team che sostiene la Pelizon chiede ora ai fan di agire attraverso il televoto attualmente attivo per renderla immune e preferita. Il pubblico può decidere chi salvare tra Alberto De Pisis, Antonella Elia, Davide Donadei e Nikita.