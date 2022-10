GF Vip, Elenoire: “Nikita porta iella”. Loredana Bertè tuona

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, 27 ottobre, Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di organizzare la squalifica di un secondo concorrente. La diva transgender Elenoire Ferruzzi, infatti, è stata cacciata dalla casa senza troppi complimenti per essersi macchiata di atteggiamenti e frasi irripetibili nei confronti della sua ormai ex coinquilina, Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi ha attuato nei confronti di Nikita un atteggiamento molto aggressivo e vessatorio, culminato con frasi e comportamenti inaccettabili. Prima di tutto, la Ferruzzi si è permessa di dire che Nikita Pelizon portasse il malocchio all’interno della casa. Elenoire, che non aveva maturato particolare simpatia per la modella, aveva infatti avvisato Daniele Dal Moro, che si era scottato con dell’acqua bollente, permettendosi di dirgli “Mettilo sotto l’acqua fredda perché ti ustiona l’acqua bollente. È il malocchio, amore. Quella lì”. Non contenta, la performer si era rivolto a Giaele De Donà parlando del fattaccio successo a Daniele, raccontandole “Amore, si è bruciato, perché quella lì è una porta iella”.

A queste frasi, già di per sé molto gravi, si è aggiunto un ulteriore controverso gesto. Era infatti diventato virale un siparietto dove si poteva vedere Elenoire Ferruzzi che sputava al passaggio di Nikita Pelizon, di fronte agli occhi sconvolti di Antonino Spinalbese.

Alla luce dei fatti, un provvedimento disciplinare era il minimo sindacale che la produzione avrebbe potuto fare. Ieri sera, dunque, il GF Vip ha imbastito un televoto flash per fare decidere al pubblico se Elenoire Ferruzzi avrebbe potuto rimanere nella casa o meno. Alla fine, con un plebiscito, la diva trans è stata costretta ad abbandonare il gioco.

La reazione di Loredana Bertè nei confronti delle frasi di Elenoire Ferruzzi

La cantante calabrese, purtroppo, conosce fin troppo bene certe malelingue. Per anni, infatti, erano stati in tanti nel mondo dello spettacolo italiano ad aver fatto circolare indegne voci rivolte all’adorata sorella, Mia Martini. La cantante fu vittima di un’allucinante macchina del fango: si diceva, infatti, che portasse sfortuna.

La replica di Loredana Bertè alle frasi di Elenoire Ferruzzi, a questo punto, era più che doverosa. Con una Instagram Stories molto dura, la Berté si è scagliata contro la concorrente, senza però nominarla direttamente. Ecco le parole dell’artista: