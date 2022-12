Passione tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Dopo tanti ‘annusamenti’, i due si sono lasciati definitivamente andare al Grande Fratello Vip 7. Questo almeno è ciò che ha raccontato nelle scorse ore Giaele De Donà. E questo è pure ciò che narrano alcune immagini. Dunque, dopo quella ‘ufficiale’ di Edoardo Donnamaria e di Antonella Fiordelisi, ci sarebbe una nuova coppia nella Casa più spiata d’Italia (non può invece certo essere ritenuta coppia quella di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli che, è vero che sono andati fino in ‘fondo’, ma l’amore è tutt’altra cosa).

Su Twitter già spopola l’hashtag #Incorvassi, questo il nome dato da migliaia di fan alla ‘ship’. Ma che cosa è accaduto? Nella notte appena trascorsa, quella seguita alla diretta del prime time di sabato 10 dicembre, Micol ed Edoardo pare che si siano appartati e, dopo essersi nascosti dalle telecamere implacabili del GF Vip (in questo caso non troppo), si sono scambiati un bacio. Un bacio ‘vero’, di quelli da passione ardente.

Ad ‘incastrare’ i piccioncini non ci sono immagini nitide. C’è però un audio che lascerebbe poco spazio ai dubbi. Non solo: Giaele De Donà sa tutto, informata dall’amica Micol. Infatti, la veneta, ritrovatasi a parlare con Tavassi nella zona beauty, ha fatto capire all’uomo di essere al corrente di quel che è avvenuto. Lui non ha assolutamente negato. Anzi ha confermato, spiegando che era sicuro che la Incorvaia si sarebbe confessata in primis proprio con la De Donà. “Nel momento in cui avevo piena consapevolezza che te l’avrebbe detto lei – ha detto il fratello di Guendalina a Giaele -, allora aspettavo il momento e poi ti avrei detto sì. Lo sapevo che saresti stata la prima a saperlo”.

Giaele fa capire ad EdoT che sa del bacio tra lui e Micol

(video di stamattina)#incorvassi pic.twitter.com/8QW6Diza8q — Sandy ???? (@Sandy___8) December 11, 2022

Sui social, come prima accennato, già si celebra la nascita della liaison. E in tanti si augurano che Edoardo e Micol escano ancor di più allo scoperto. In tutto ciò, da segnalare anche una curiosa reazione del padre della Incorvaia circa la ‘ship’ in corso. L’uomo, adocchiato un post di una fanpage che tifa per sua figlia e che mostrava Micol stessa intenta a chiacchierare con Antonino, Luca e Daniele, ha commentato: “Tutti belli ma manca un certo Tavassi”. Il tutto impreziosito dall’emoji di un cuore rosso. Insomma, pure il babbo ha già dato la propria benedizione alla relazione.