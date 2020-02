GF Vip, cercasi Cucuzza: la trasformazione di Michele, la Casa mormora

GF Vip Cucuzza cercasi! La trasformazione di Michele dopo la ‘stangata’ del televoto: la Casa mormora

Che fine ha fatto Michele Cucuzza? Nella Casa del Grande Fratello Vip 4, il conduttore è stato uno dei personaggi che più si è messo in mostra da quando il reality ha preso il via. Poi, il patatrac: la produzione ha mostrato a tutti gli inquilini alcune sue frasi infelici sulla nomination di Andrea Montovoli. E in un amen, dall’essere una delle persone più amate, è finito sul banco degli imputati. Sia nella Casa sia per il pubblico. Risultato? È stato risucchiato nelle nomination. E solo il meccanismo del programma lo ha salvato nella scorsa tornata (è stato il più votato per uscire, ma, secondo il regolamento, non ha abbandonato lo show, andando nuovamente in nomination. Con lui ci sono Adriana Volpe, Fabio Testi e Barbara Alberti, lunedì uno dei 4 dirà addio alla trasmissione). La situazione e il clima creatosi attorno a lui ha mutato drasticamente il suo atteggiamento e i suoi compagni di viaggio mormorano…

Clizia e Montovoli: i pensieri su Cucuzza

Cucuzza ride, Cucuzza spiega, Cucuzza dà consigli, Cucuzza scherza… ora non più. Negli ultimi giorni, il giornalista si è eclissato, assumendo un profilo ben più basso. Coincidenza vuole che ciò sia avvenuto dopo ‘la stangata’ della nomination. Insomma, è evidente che Michele abbia capito di aver perso punti sia nei confronti del pubblico sia di una parte dei concorrenti. Meglio quindi tirare i remi in barca e vedere come va. Nel frattempo Clizia, Ciavarro e Montovoli si sono interrogati. “Lo vedo giù di tono, è rimasto male per quella cosa tua”, ha detto Clizia ad Andrea che ha ribattuto: “Secondo me è semplicemente stanco… all’inizio si era lasciato andare ma da quel video è cambiato completamente”.

Ciavarro: “Michele ingenuo”

“Secondo me non ha organizzato nulla”, il pensiero della Incorvaia che ha stimolato nuovamente la risposta di Montovoli: “Io non ce l’ho con Michele ma sulle Nomination non puoi fare queste cose”. Sul caso è intervenuto anche Ciavarro: “È stato ingenuo”. Montovoli ha avuto l’ultima parola: “Deve anche essere contento che è stato ripescato ha ancora una settimana di tempo”.