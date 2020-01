Cucuzza e Andrea Montovoli, volano gli stracci. L’attore: “Pagliaccio”

Cucuzza e Andrea Montovoli al Grande Fratello: scontro acceso in diretta

Volano stracci tra Michele Cucuzza e Andrea Montovoli questa sera al Grande Fratello Vip. Parole molto forti quelle che si scambiano in diretta i due gieffini, dopo che Alfonso Signorini manda in onda un filmato abbastanza particolare. Nel video in questione è possibile vedere Michele, dopo la scorsa puntata, parlare con Adriana Volpe in cucina, a cui confessa un dettaglio sulle nomination. Abbiamo visto finire al televoto, insieme a Patrick e Rita Rusic, Andrea Montovoli. Quest’ultimo è stato votato dagli uomini della Casa attraverso le nomination palesi. Michele ha ammesso alla Volpe di aver rischiato di finire al televoto e di aver avuto poco tempo per organizzarsi con i compagni d’avventura sul voto da dare a Montovoli. Lo stesso Andrea, nel corso di questi giorni, in confessionale aveva dichiarato il sospetto su un possibile complotto nato alle sue spalle tra alcuni suoi coinquilini. Ed ecco che ora arriva l’acceso confronto.

Andrea Montovoli non le manda a dire al GF Vip: l’attore si scaglia contro Cucuzza

Arriva un acceso confronto tra Michele e Montovoli al GF Vip. Vi abbiamo parlato in questi giorni della conversazione avvenuta tra Cucuzza e Adriana dopo la scorsa puntata. Molti telespettatori hanno duramente accusato sui social Michele, proprio per queste sue dichiarazioni su Andrea. In diretta, Montovoli ora che ha la conferma non le manda di certo a dire: “Io quando vado a votare ragiono con la mia testa, anche se mi possono influenzare le persone. Evidentemente ti starò antipatico, mi piacerebbe vederti in nomination con me. Ti sei messo d’accordo, è una cosa che non si può fare”. Non solo, Andrea poi continua: “Sei un pagliaccio, hai anche riso come un pagliaccio”. Ovviamente Cucuzza tenta di giustificare il tutto: “Questo è molto importante per il regolamento del GF: io non ho organizzato nulla. Non avevo neanche materialmente il tempo, ti ho votato di conseguenza”.

Michele Cucuzza tenta di giustificarsi: Paola Di Benedetto si scaglia contro il gieffino

A non credere alle giustificazioni di Cucuzza, oltre a Montovoli, è anche Paola Di Benedetto. Quest’ultima prende subito la parola e si scaglia contro il giornalista: “Qua giochiamo ad armi pari, sennò ci organizziamo tutti. Io voglio un bene dell’anima a Michele, ma in questo momento non ci credo. Mi dispiace, si è visto tutt’altro”. Il filmato mandato in onda, secondo Paola, parla abbastanza chiaro!