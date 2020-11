GF Vip Mercedesz, retroscena su Selvaggia Roma: “Contattò Lucas”

Mercédesz Henger e i retroscena spinosi sull’attuale concorrente del GF Vip 5 Selvaggia Roma. La figlia di Eva Henger avrebbe inviato privatamente qualche tempo fa al suo fidanzato ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Lucas Peracchi dei messaggi. La giovane ha vuotato il sacco con delle Instagram Stories.

La ventinovenne ha dichiarato che la ex concorrente di ‘Temptation Island’ ha scritto a Lucas nel momento in cui, parecchi mesi fa, sono iniziati ad uscire su di lui dei rumors che lo volevano come futuro inquilino del GF Vip. Il ragazzo avrebbe riferito subito alla Henger il fatto e la ex naufraga dell’‘Isola dei famosi’ avrebbe immediatamente pensato che la Roma fosse in cerca di visibilità. Peracchi avrebbe raccontato poi che Selvaggia gli chiese dei consigli su dove poter fare dei tatuaggi. L’ex tronista avrebbe da un lato risposto cortesemente, dall’altro facendo capire che ‘non c’era trippa per gatti’.

“Questo per dire che aveva scritto anche a Lucas e a giudicare dalla sua entrata non era l’unico a cui aveva scritto”.

Lo sfogo della italo-ungherese è continuato. Secondo la Henger, infatti, la Roma non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 per fare un percorso e viversi l’esperienza, ma solamente per infastidire gli altri. Mercédesz è convinta che Selvaggia si sia scritta un copione da seguire passo dopo passo. In questo piano premeditato, secondo l’attrice, è stato tirato in ballo anche il concorrente Enock Barwuah. Per la Henger l’influencer si è inventata di sana pianta il presunto flirt tra lei e il fratello di Mario Balotelli.

Selvaggia Roma rivela di aver baciato Enock Barwuah

Sabrina Haddaji, questo il nome all’anagrafe di Selvaggia Roma, appena è entrata in casa ha confessato ad alcuni inquilini del GF Vip 5 di essersi baciata con Enock. La Roma, infatti, ha dichiarato che non si sarebbe trattato di un semplice flirt, dal momento che il calciatore l’ha proprio corteggiata nonostante fosse già fidanzato con Giorgia.

Questa rivelazione della ex di ‘Lenticchio’ è giunta subito alle orecchie di Enock, che ha voluto prontamente negare ogni tipo di coinvolgimento passionale. Selvaggia ha però ribadito che non avrebbe avuto alcun motivo di inventarsi una storia del genere, accusando il ventisettenne di mentire per non rovinare il rapporto con l’attuale fidanzata.