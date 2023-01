GF Vip, Mediaset ci ripensa: come cambierà la messa in onda

Il Grande Fratello Vip torna ancora una volta alla doppia programmazione settimanale. Ad anticipare il (nuovo) giorno preciso in cui il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà trasmesso su Canale 5 è TvBlog, che nelle scorse ore ha pubblicato succose anticipazioni in merito.

Stando alle rivelazioni del misterioso Hit, dunque, dopo la pausa natalizia e quella calcistica il format di Canale 5 sarà nuovamente trasmesso per due serate a settimana: la prima resterà come sempre fissa e sarà il lunedì sera, mentre la seconda è fissata per giovedì sera (nonostante in un primo momento avrebbe dovuto essere il venerdì). In questo modo, dunque, si tornerà alla programmazione iniziale di questa settima edizione, che aveva preso il via lo scorso settembre.

Si tratta, stando ai rumors, di una scelta e di un cambiamento un po’ dell’ultimo momento da parte di Mediaset, che ha così deciso di scontrarsi contro le imminenti fiction campionesse di ascolti di Rai Uno. Come già ampiamente anticipato, dunque, questa prima settimana di doppia messa in onda sarà proprio la stessa in cui andrà in scena, in parallelo, il Festival di Sanremo 2023, in programma su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio prossimi.

Secondo alcuni si tratterebbe di una scelta a suo modo suicida, visto e considerato che tradizionalmente Mediaset non manda in onda show e programmi dal budget troppo elevato durante la “settimana santa” della musica italiana. Tuttavia, stando agli ultimi risultati di share e di conseguente raccolta pubblicitaria, sembra proprio che Pier Silvio Berlusconi sia fiducioso che i suoi show di punta possano effettivamente competere contro il gigante Amadeus. Senza contare che dopo Sanremo, come scrive TvBlog, Mediaset avrebbe preferito posizionare contro la fiction un tipo di intrattenimento completamente diverso.

Il figlio di Silvio Berlusconi, a proposito, aveva già confermato che il GF Vip sarebbe tornato in onda con una doppia puntata, confermando che sarebbe stato trasmesso “nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction”. In occasione del comunicato dello scorso 11 gennaio, inoltre, i vertici Mediaset avevano reso noti anche altri importanti annunci.

La controprogrammazione Mediaset durante il Festival di Sanremo includerà anche C’è posta per te; Piersilvio Berlusconi, inoltre, aveva anticipato anche il ritorno de L’Isola dei Famosi, con una data di partenza fissata indicativamente per la metà di aprile.