Simone Gianlorenzi è diventato a tutti gli effetti uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip, seppure fuori dalla Casa. I fan di Stefania Orlando, e sono tantissimi, fanno affidamento su di lui e lui non si tira indietro nel dire la sua sulle dinamiche del gioco. E per difendere, giustamente, la moglie. Non è questo il caso, però. Simone non è sceso in campo per difendere Stefania da Tommaso Zorzi, suo amico nella Casa, che si è macchiato del reato di nominare la sua spalla nel gioco. Venerdì sera sono stati in tanti a condannare la scelta di Tommaso e lui per primo si è forse pentito di aver nominato un’amica, ma col passare delle ore tutti lo hanno compreso e perdonato. Tra le persone che lo hanno inizialmente condannato però non c’era Simone, il marito di Stefania, che si è subito mostrato comprensivo verso il giovane concorrente.

Consapevole del grande affetto e della grande amicizia che è nata tra Tommaso e Stefania, Simone ha subito perdonato Tommaso e oggi lo ha ribadito anche a Fanpage. La sua reazione alla nomination è stata sincera e non ha cambiato idea. Lui pensa che Tommaso abbia commesso un passo falso perché è un ragazzo giovane ma anche un po’ perché è uno showman. Inoltre se da una parte c’è il marito di Stefania che ha difeso Tommaso, dall’altra c’è la famiglia di Tommaso che ha difeso Stefania. Al punto che Lazzaro, un amico del concorrente che gestisce i suoi social, ha messo come immagine del profilo Instagram di Zorzi una foto di Stefania. E mamma Armanda si è commossa vedendo il chiarimento tra Stefania e Tommaso.

Oltre al legame nato nella Casa tra i due concorrenti insomma è nato un forte legame anche tra i loro parenti fuori dalla Casa. Ma allora cosa pensa realmente Simone della nomination di Zorzi a sua moglie? Nell’intervista ha dichiarato di non pensare ci sia chissà quale motivo dietro:

“Credo più a un Tommy show. Non credo abbia sentito un allontanamento da parte di Stefania. O meglio: magari può averlo avvertito ma dall’esterno si vede chiaramente che non c’è stato”.

Secondo lui inoltre Tommaso non avrebbe fatto una mossa unicamente ai fini del gioco, anche perché sarebbe stata una mossa controproducente. Zorzi infatti ha perso un po’ di consensi, e li ha guadagnati Stefania. Insomma Simone non pensa che si tratti di una scelta per arrivare alla vittoria. Magari Tommaso ha avvertito realmente un allontanamento da parte di Stefania, ma questo allontanamento non c’è stato. “È una mossa, tutto qua. Io tifo per tutti e due”, ha chiosato.

Ma Simone non ha parlato solo della nomination di Tommaso. Il marito di Stefania Orlando è intervenuto anche su Samantha De Grenet, che in pochi giorni si è inimicato i fan di Stefania. Simone ha spiegato che non hanno mai frequentato assiduamente la De Grenet, inoltre ha avuto la sensazione che lei sia entrata con una missione:

“Non si frequentano, né si vanno a genio l’una con l’altra. Ho visto che Samantha è entrata molto ben preparata. […] Credo sia entrata anche come paladina dell’eliminazione di Matilde Brandi, essendo loro molto amiche. Credo intenda vendicare Matilde”.

Stefania e Tommaso al GF Vip, il chiarimento dopo la nomination

Nel frattempo stamattina Stefania e Tommaso hanno avuto un chiarimento dopo la nomination. Zorzi ha spiegato alla sua amica di aver avuto l’impressione di un allontanamento tra loro dopo l’uscita di Francesco Oppini. La Orlando ha rassicurato il giovane influencer del suo affetto e nel loro confronto ci sono stati tanti abbracci. Tutto è risolto quindi, gli Zorzando sono tornati e sono più forti di prima.