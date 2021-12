GF Vip, Manila in bilico: “Problemi familiari”, Amoruso spiega le possibilità

Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello Vip 6 domani? La concorrente non era in lista tra quelli che non avrebbero accettato il prolungamento, ma poi qualcosa è cambiato. Lei non ne ha parlato apertamente nella Casa, ma si è lasciata sfuggire qualcosa che ha portato il pubblico a trarre delle conclusioni. Manila ha parlato dei suoi figli, per cui molti hanno pensato che potrebbero esserci problemi con il papà dei bambini. Nulla è stato confermato, inoltre sul Web sono circolate altre ipotesi sul perché Manila potrebbe lasciare il GF Vip 6, ipotesi che non sono piaciute al suo compagno Lorenzo Amoruso.

Qualche ora fa Lorenzo ha deciso di fare chiarezza, così ha preso il telefono e ha registrato dei video su Instagram per mettere in chiaro alcune cose. Pare si sia imbattuto in alcuni commenti che non lo hanno lasciato indifferente, anzi si è particolarmente infastidito. Lui ha parlato di persone che hanno ipotizzato di una Manila in bilico perché vorrebbe più soldi per proseguire l’avventura al Grande Fratello Vip e altre cose spiacevoli. Nulla di tutto questo è vero. Amoruso ha invitato questa gente a evitare di diffondere tali notizia e ad astenersi dal commentare se non si è a conoscenza dei fatti.

La questione pare essere infatti ben più delicata di una mera questione di denaro. Lorenzo Amoruso ha confermato che ci sono problemi familiari per Manila e che questo potrebbe spingerla a lasciare la Casa. Tuttavia non è entrato nei particolari:

“Ci sono dei problemi familiari che stiamo cercando di risolvere. Chiaramente ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà, speriamo, una soluzione la decisione sarà comunque di Manila”

Domani sarà il termine ultimo per la decisione: Manila potrà restare al GF Vip o deciderà di lasciare? Nulla esclude che possa scegliere di uscire anche nel caso in cui questi problemi venissero risolti entro domani sera. Lei stessa ha detto, infatti, che quando si prendono decisioni per il bene dei figli non sono mai decisioni sofferte: è stata chiara su questo e sembrava propensa a lasciare. Lorenzo Amoruso ha invitato ulteriormente le persone a non mettere in giro false voci quando non si sa di cosa si tratta. La situazione sembra essere ben più seria, insomma. Domani sera si vedrà: dentro o fuori per Manila al GF Vip?