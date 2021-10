GF Vip Manila e Fico, resa dei conti nella notte: la reazione di Amoruso

Tradita e afflitta: si è sentita così Raffaella Fico nel momento in cui l’amica Manila Nazzaro, nel corso delle nomination al Grande Fratello Vip (puntata di venerdì 15 ottobre), ha fatto spuntare il suo nome. Ad averla ulteriormente infastidita la motivazione data dall’ex Miss Italia che ha sostenuto che la showgirl campana avesse voglia di uscire dal gioco. Peccato che la diretta interessata ha smentito tale tesi. A notte fonda, dopo che Alfonso Signorini ha fatto calare il sipario sulla diretta del prime time, le due donne hanno avuto una resa dei conti. Sul confronto è intervenuto via social anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila.

Raffaella e l’ex Miss si sono ritrovate in cucina e hanno avviato un lungo e fitto dialogo di chiarimento. L’ex di Mario Balotelli ha sottolineato una volta di più che, in virtù dell’amicizia che la lega alla fidanzata di Amoruso, mai avrebbe potuto nominarla. “Tu avevi chi votare. Io ti ho detto: non mi votare”, ha aggiunto Raffaella. “Ci sono rimasta veramente male”, ha chiosato, puntualizzando che a provocarle malumore e afflizione non è stata la nomination in sé, ma il fatto che sia stata proprio Manila a nominarla.

Dopo aver ascoltato, la Nazzaro ha ribadito ciò che l’ha spinta a prendere la decisione di fare il nome di Raffaella. L’ex Miss Italia ha ripetuto che credeva di fare il bene della Fico in quanto le è parso che stesse soffrendo a restare nella Casa più spiata d’Italia. La napoletana, però, ha ridetto per l’ennesima volta che siffatto ragionamento era infondato poiché lei mai ha espresso la volontà di lasciare il reality.

Il clima si è fatto teso, fino a che Manila, comprese le parole dell’amica, ha fatto un passo indietro. “Ho sbagliato”, ha quindi scandito la Nazzaro, avendo capito che la sua tesi non poteva reggere. Raffaella mai ha detto di voler essere nominata e mai ha detto di non vedere l’ora di lasciare il programma. A questo punto Manila, evidentemente costernata, si è sentita in colpa e ha detto di non sapere come farsi perdonare. Alla fine le due donne si sono sciolte in un abbraccio: resa dei conti con lieto fine.

Sui social, è intervenuto Lorenzo Amoruso che ha ri-postato due Stories Instagram pubblicate dalla pagina ufficiale della compagna.

Evidentemente l’ex calciatore ha apprezzato il dietrofront della fidanzata. Tutto bene quel che finisce bene.