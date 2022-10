Il Grande Fratello Vip 7 perde pezzi alla velocità della luce. Dopo il ritiro di Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’uscita di Giovanni Ciacci al televoto flash, nelle scorse ore ha scelto di abbandonare volontariamente il gioco Sara Manfuso. L’opinionista di Cassino ha deciso di salutare i propri compagni d’avventura dicendo di essere rimasta troppo scossa dal rumorosissimo e tristissimo ‘caso Bellavia’. Appresa la notizia del ritiro, Sonia Bruganelli è sbucata su Twitter, riservando alla moglie dell’ex parlamentare Andrea Romano una staffilata velenosa. C’era da aspettarselo: le due si sono punzecchiate in diversi frangenti dall’inizio del reality show.

“Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…”, ha chiosato la moglie di Paolo Bonolis. Una bordata zeppa di sarcasmo. L’opinionista del GF Vip ha quindi voluto sottendere che non c’è da stracciarsi le vesti per la scelta della donna. Si mormora che gli autori del programma e Alfonso Signorini abbiano cercato in tutti i modi di farle cambiare idea, ma niente: la Manfuso è stata irremovibile. “Me ne vado” e così è stato. Bruganelli, evidentemente, se fosse stata nei panni degli autori e del conduttore avrebbe agito in modo diverso, non perdendo troppo tempo nel cercare di trattenere la Manfuso in gioco.

Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma… — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 5, 2022

Grande Fratello Vip 7: Wilma Goich viola il regolamento e fa una pessima figura

Non finisce la serie di brutte figure al GF Vip. L’ultima l’ha collezionata Wilma Goich che ha violato il regolamento della trasmissione per due volte. La cantante non sarà squalificata in quanto entrambe le violazioni non sono state gravi al punto da provocare una cacciata. Però ci sono state e senza dubbio l’hanno messa in cattiva luce. Che è successo?

Wilma si è tappata il microfono e, a colloquio con Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, ha sussurrato: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare“”. Come è noto non ci si può mettere d’accordo preventivamente sulle nomination. Inoltre, per regolamento, non si può ‘aggirare’ il microfono. La Goich è riuscita a prendere due piccioni con una fava. Olè!

Una miriade di utenti che hanno assistito alla scena si sono riversati sui social per denunciare l’accaduto e attaccare la cantante che non è la prima volta che incappa in scivoloni poco memorabili nella Casa più spiata d’Italia. Pure lei, sul ‘Caso Bellavia’ non ne è uscita benissimo.